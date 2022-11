Bloomberg: Musk hodlá propustit polovinu zaměstnanců společnosti Twitter

Nový majitel internetové společnosti , americký miliardář Elon Musk, chce propustit asi polovinu zaměstnanců této společnosti. S odkazem na své zdroje ve firmě to uvedla agentura Bloomberg. Musk se chystá výrazné personální škrty oznámit dotčeným zaměstnancům v pátek. Současně ale musí čelit obavám inzerentů.



Musk se podle informací Bloombergu chystá dát výpověď zhruba 3700 ze 7500 zaměstnanců společnosti. Současně míní zpřísnit i některá personální pravidla uvnitř firmy a nařídit zaměstnancům, aby více pracovali v kancelářích společnosti. informace o propouštění nekomentoval.



Musk po převzetí firmy nechal rozpustit devítičlennou správní radu Twitteru a stal se jediným ředitelem firmy.



Část velkých inzerentů se obává, že se novému vedení Twitteru nepodaří účinně bojovat s šířením falešných informací. Někteří z nich se tak chystají pozastavit či výrazně omezit zadávání reklamy na stejnojmenné sociální síti. Toto rozhodnutí už podle deníku Financial Times (FT) učinil francouzský výrobce kosmetiky L´Oréal, firma to ale později popřela.



Klid inzerentům nedodává ani samotný Musk. Ten na svém účtu sdílel příspěvek, který šířil konspirační teorie ohledně útoku na manžela předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové. Po setkání s inzerenty tento týden Musk zveřejnil na svém účtu anketu, ve které uživatelé mohou hlasovat o tom, zda inzerenti mají podporovat "svobodu slova" nebo "politickou korektnost". Z dosavadních asi 1,7 milionu hlasujících zhruba 80 procent vybralo svobodu slova.



Kritici se obávají, že pod novým vlastníkem bude obsah na twitteru méně moderován. Reklama tvoří přes 90 procent příjmů Twitteru, za který Musk zaplatil asi 44 miliard dolarů (zhruba 1,1 bilionu Kč).



Nový majitel Twitteru si postěžoval, že za firmu zaplatil příliš mnoho, a proto hledá nové zdroje příjmů. Podle zdrojů agentury Bloomberg by mohl už od pondělí za ověření účtu na své sociální síti začít vybírat osm dolarů (zhruba 200 Kč) měsíčně. Uživatelé, u jejichž jména se modrá ikona označující ověřený profil už objevuje, dostanou podle Bloombergu několikaměsíční odklad, než po nich firma začne tuto formu předplatného také požadovat. Pokud nezaplatí, o ověřený profil přijdou. Za využití symbolu pro ověřený profil, používaného běžně u známých osobností, se v současné době nic neplatí.



Vyjednávat s Muskem o zavedení poplatku za ověřený účet se chystá turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Ve středečním rozhovoru s tureckou televizí ATV řekl, že s novým šéfem Twitteru chce mluvit a pobavit se také o poplatku. "Pro nás to může být jiné," řekl Erdogan v odpovědi na dotaz na poplatek za modrou ikonu. "Mohli bychom to s ním také nějak diplomaticky vyjednat," dodal žertem.



Musk v úterý řekl, že předplatitelé s modrým tlačítkem budou mít přednost v odpovědích, zmínkách a vyhledávání. Budou moct zveřejňovat i delší videa i audio. Měla by se jim také zobrazovat jen polovina reklamy.