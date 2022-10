Musk převzal Twitter a propustil jeho vedoucí pracovníky, informují média

Miliardář Elon Musk převzal kontrolu nad internetovou společností a propustil její vedoucí pracovníky. Informovaly o tom světové agentury a list The Wall Street Journal s odvoláním na nejmenované zdroje. Nejbohatší muž světa podle nich dokončil akvizici sociální sítě a okamžitě propustil mimo jiné jejího výkonného ředitele Paraga Agrawala. "Pták je osvobozen," napsal o něco později na svém twitterovém účtu Musk s odkazem na logo sociální sítě.



Agrawal a dosavadní finanční šéf Twitteru Ned Segal byli v době uzavření dohody v ústředí společnosti v San Francisku a byli vyvedeni ven, píše Reuters s odkazem na zdroje. Kromě nich Musk podle médií propustil i další členy vedení společnosti. Přestože zásadní personální změny přišly rychle, všeobecně se očekávaly a téměř jistě jsou první z mnoha velkých změn, které Musk provede, podotkla agentura AP. se zatím nevyjádřil.



Miliardář se na koupi Twitteru za 44 miliard dolarů (zhruba 1,1 bilionu Kč) dohodl letos v dubnu. V červenci však oznámil ukončení dohody, které zdůvodnil tím, že mu firma neposkytla údaje ohledně falešných a spamových účtů na své stejnojmenné sociální síti.



Společnost následně Muska zažalovala. Začátkem října miliardář navrhl, že firmu převezme za původně dohodnutou cenu. Soud mu následně nařídil, aby se do dneška s firmou dohodl, zda ji převezme, anebo ne. Musk tento týden podle agentury Bloomberg uvedl, že do dneška převzetí Twitteru dokončí.



Kritici se obávají, že změna vlastníka povede k méně moderovanému obsahu na této sociální síti, což podpoří nenávistné projevy na platformě. Musk se tento týden v otevřeném dopise obrátil na reklamní zákazníky společnosti a vysvětloval jim, proč se rozhodl firmu koupit. Vyvracel tak obavy o její budoucí vývoj pod jeho vedením. by se neměl stát "místem hrůzy", kde lze říci cokoliv bez následků, uvedl Musk ve svém tweetu. Platforma musí být "vřelá a příjemná pro každého".



Jednapadesátiletý Musk je šéfem automobilky a nejbohatším člověkem na světě. Podle indexu miliardářů, který sestavuje Bloomberg, dosahuje aktuální hodnota jeho majetku 202 miliard dolarů (zhruba pět bilionů Kč).