Muskova sága jménem Twitter

Na Yahoo Finance se věnují tomu, co lze nazvat „ságou“ jménem . Připomněli, že Elon Musk již propustil několik lidí z vedení společnosti a profesor práva Eric Talley z Columbia Law School odpovídal na řadu souvisejících dotazů, včetně toho, co musí šéf Tesly urgentně řešit.



Talley míní, že Musk bude čelit „cash flow problému“ a tomu, že v předchozí době vystupoval vůči Twitteru a jeho lidem spíše v nepřátelské pozici. Ti si tak nyní nejsou jistí svou budoucností v této společnosti a Musk by měl nyní v první řadě „minimalizovat ztráty“, které z takového stavu plynou. Konečným cílem by pak měla být transformace Twitteru na firmu, která „bude generovat více příjmů“.



Talley odpovídal na dotaz týkající se propouštění zaměstnanců a s tím souvisejících změn ve finančních výsledcích Twitteru a snížení jeho nákladů. Podle něj má management i někteří zaměstnanci odměny nejen ve formě mzdy, ale i ve formě opcí, akcií a různých druhů bonusů. Hovoří se přitom o tom, že jejich výplata by měla nastat v následujících dnech a propuštění těchto lidí by mělo za cíl vyhnout se této výplatě.







Podle profesora by mohlo rychlé propouštění zaměstnanců s cílem vyhnout se platbě jejich odměn narazit na právní rovině. A stejně tak na rovině morální. Yahoo k tomu doplnilo, že zvýšil počet svých zaměstnanců v roce 2021 o více než 36 %, předtím to bylo o 12 %, 25 % a 16 %. Talley následně hovořil o tom, že „Muskova osobnost je silně znát na všem, čemu se věnuje.“ Platí to i o Tesle, přestože v ní nemá majoritní vlastnický podíl. Hovoří se přitom o určitém propojení této společnosti a Twitteru, což je podle profesora potenciálně problematické.



Na Yahoo uvedli, že Musk podle svých slov „nemá všechny odpovědi ohledně toho, jak by měl v budoucnu vypadat.“ Talley míní, že na jedné rovině bude Musk muset řešit tradiční problémy spojené s tím, jak zvýšit výnosy firmy a snížit její náklady. Tedy to, jak „vést společnost“. K tomu se i Twitteru přidává téma obsahu, včetně míry otevřenosti různým názorům a uživatelům.



Podle profesora Musk dával najevo, že by chtěl, aby platforma byla pro každého. se o něco takového již pokoušel, ale dostal se do problémů a následovaly snahy o určité omezování obsahu. Podle profesora tak bude zajímavé sledovat, zda se Muskovi podaří to, co předtím nedokázal. Nejde přitom jen o problém této společnosti, „řeší jej všechny sociální sítě.“



Zdroj: Yahoo Finance