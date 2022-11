Státy EU se shodly na reformě kapitálových požadavků pro banky Basel III

Země Evropské unie se shodly na poslední části reformy kapitálových pravidel pro banky označované jako Basel III, která mají zvýšit odolnost bankovního sektoru. Ministři financí dnes odsouhlasili společný přístup k návrhu, který do unijního práva vtěluje globální dohodu iniciovanou po finanční krizi z roku 2008. Oznámilo to české předsednictví Rady EU. Konečnou podobu požadavků, které mají začít platit od roku 2025, budou státy dohadovat s europoslanci.



Evropské banky musely už po zmíněné krizi svůj kapitál zvyšovat a současný krok má reformu dohodnutou skupinou ekonomicky vyspělých zemí světa završit. Evropská komise (EK) navrhla poslední změny kapitálových požadavků před rokem a členské státy dnes schválily jejich zmírněnou podobu.



"Jedním z našich hlavních cílů bylo zabránit dopadům, které by mohly omezit schopnosti evropských bank financovat evropskou ekonomiku," prohlásil český ministr financí Zbyněk Stanjura, který ministerské zasedání řídil. České předsednictví dovedlo do konce vyjednávání, které už před ním vedly v čele EU Slovinsko a Francie.



Novela dvou unijních norem má především zajistit, aby velké bankovní skupiny musely vykazovat dostatečnou úroveň kapitálu pro všechny své banky. Státy se shodly, že takzvaná minimální výstupní úroveň má platit pro celou skupinu i pro každou jednotlivou banku. I členské země, v nichž nesídlí bankovní centrály, mají dostat možnost požadovat po bankách působících na jejich území nejvyšší stanovenou úroveň kapitálového zajištění.



Dohodnutý kompromis stanovuje také požadavky pro banky z mimounijních zemí, které mají pobočky v EU. Jejich úroveň je však nižší, než zamýšlel původní návrh komise, což má podle řady členských států přispět k tomu, aby měly cizí banky i nadále zájem v evropském bloku působit.



Nová pravidla stanovují také něco jako čekací lhůty pro členy dohledových bankovních orgánů, kteří míří na pozice ve vedení bank. Úprava se týká i požadavků na "způsobilost a bezúhonnost" členů vrcholného managementu bank. Také v těchto bodech státy původní návrh EK upravily.