Banky v USA prošly zátěžovými testy Fedu, přežily by i prudký propad nemovitostí

Všech 31 největších amerických finančních institucí prošlo zátěžovými testy centrální banky Fed. Testované banky by přežily hypotetický scénář, kdy by se americká ekonomika dostala do vážné recese, nezaměstnanost by stoupla na deset procent a hodnota komerčních nemovitostí by se propadla o 40 procent. Dnes o tom informovala agentura Reuters.



Součástí scénáře byl také pokles hodnoty rezidenčních nemovitostí o 36 procent a pád akcií o 55 procent. Testované banky podle Fedu mají dostatek kapitálu, aby vstřebaly ztráty až 685 miliard USD (15,9 bilionu Kč).



Největší ztrátu z úvěrů na komerční nemovitosti by utrpěla banka , a to 15,9 procenta. Následovaly RBC USA, Capital One a Northern Trust s odhadovanými ztrátami 15,8 procenta, 14,6 procenta a 13 procent.



Podle americké Asociace hypotečních bankéřů bude letos splatných 929 miliard USD z celkových 4,7 bilionu USD (109,5 bilionu Kč) nesplacených hypoték na komerční nemovitosti v držení věřitelů a investorů. Současně v poslední době v USA klesá hodnota nemovitostí i nájmy.



Mezi největší americké banky patří Chase, , , , a .