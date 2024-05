Většina Čechů pro sektorovou daň? Dle ministra Stanjury o tématu koalice vede debatu, on ji nenavrhne

Pro zavedení sektorové daně v Česku by bylo 70 procent dospělých. Čtvrtina lidí se staví proti. Ukázal to průzkum agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Na přelomu dubna a května odpovídalo 1200 dotázaných. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v pořadu Otázky Václava Moravce řekl, že koalice o tématu vede nyní debatu, sám ale neplánuje sektorovou daň navrhovat. ČR zavedla takzvanou windfall tax pro energetické, petrochemické a těžební firmy a velké banky. Očekávalo se, že veřejné rozpočty získají 85 miliard korun. Podle údajů ministerstva financí stát loni na zálohách dostal 39,1 miliardy korun a letos za první kvartál 13 miliard korun.



Podle průzkumu by rozhodně zavedení sektorové daně podpořilo 30 procent dotázaných a spíš pro by bylo dalších 40 procent. Naopak spíš by se k sektorové dani neklonilo 17 procent lidí a rozhodně proti by byla necelá desetina. Každý pětadvacátý dospělý neví.



"Pro zavedení sektorové daně je sedm z deseti obyvatel Česka. Častěji se k zavedení přiklánějí muži. Mezi nejmladší generací by daň zavedlo rozhodně devět procent dotázaných, u nejstarší generace 42 procent. Je ale překvapivé, že postoj se nijak neliší podle dosaženého vzdělání," uvedla analytička agentury Kantar CZ Nikola Kopáčová. Upřesnila, že podle zjištění návrh na zavedení sektorové daně nejvíc podporují voliči ANO, SPD, KSČM a SOCDEM, nejméně naopak vládních STAN a TOP 09.



Stanjura řekl, že koaliční strany o možnosti diskutují. "Úkolem ministra financí je předložit zákon, na kterém se shodne vláda jako celek. Já iniciativně žádný takový plán nemám, nemám to ani v legislativním plánu prací. Je legitimní součást koaličního vládnutí, když kterákoliv z koaličních stran chce nějaké téma debatovat, tak se prostě v rámci koalice debatuje. Těžko říct na začátku debaty, jak tato debata skončí," řekl ministr financí. O sektorové dani mluví STAN a lidovci.