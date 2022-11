Renault chce zlepšit ziskovost, rozdělí se na pět podniků

Francouzský výrobce automobilů představil velkou reorganizaci svého podnikání, která má podpořit schopnost firmy vytvářet zisk. Součástí oznámených změn je rozdělení aktivit do pěti podniků, prohloubení spojení s čínskou automobilkou Geely a osamostatnění divize pro elektromobily prostřednictvím vstupu na burzu plánovaného na příští rok. Automobilka o tom informovala na dnešní prezentaci pro investory. Nadále však zůstávají otazníky nad budoucím vztahem s dlouholetým japonským partnerem Nissan, protože hledá externí investory pro každou ze svých divizí. Akcie firmy dnes na pařížském trhu ztrácí 2 %.



Renault uvedl, že jeho cílem je zvýšit do roku 2025 provozní marži na osm procent z očekávaných pěti, s nimiž počítá letos. Do roku 2030 pak chce marži zvýšit na více než deset procent. Společnost rovněž plánuje po tříleté přestávce obnovit od roku 2023 výplatu dividendy.



Renault zaostal ve výrobě elektromobilů za novějšími konkurenty, jako je , přestože se jejich vývoje účastnil hned od začátku. Automobilka v době pandemie nemoci covid-19 potřebovala nouzovou státní pomoc a po ztrátách v letech 2019 a 2020 se snaží vylepšit hospodaření a zvýšit hodnotu různých částí svého podnikání.



Hlavním pilířem nové strategie je oddělení výroby spalovacích motorů od výroby elektromobilů. Výroba vozidel se spalovacím motorem se stane součástí společného podniku se společností Geely, ve které bude mít každá z firem poloviční podíl. Výroba elektromobilů by měla být ve druhé polovině příštího roku uvedena na burzu.



Očekává se, že japonský partner Nissan získá spolu s dalšími investory podíl v podniku na výrobu elektromobilů, který zatím předběžně nese název Ampere. si však v podniku hodlá ponechat většinový podíl.



Agentura Reuters s odvoláním na zdroje uvedla, že jednání s Nissanem se protahují kvůli výhradám Japonců vůči sdílení některých technologií s dalšími subjekty, včetně čínského konkurenta Geely. Akcie Renaultu v reakci na zprávu oslabily právě kvůli tomu, že firma poskytla málo podrobností o stavu jednání s Nissanem o budoucnosti jejich partnerství. Podle zdrojů si společnosti stanovily pro dosažení dohody termín 15. listopadu.



Kromě podniku Ampere EV a podniku na výrobu spalovacích motorů nazývaného Horse bude mít další tři podniky. Bude to značka sportovních vozů Alpine, podnik zaměřený na finanční služby a na novou mobilitu a recyklaci. Generální ředitel Luca De Meo investorům řekl, že automobilka vytvoří nezávislé podniky zaměřené na strukturálně ziskovější činnosti a otevřené externím investicím.



De Meo použil sportovní metaforu a přirovnal "starý" k pětibojaři, který se snažil získat zlaté medaile ve všech pěti sportovních disciplínách. Díky partnerství v každém z pěti nových podniků s nejlepšími dostupnými partnery doufá, že "získá medaile v těchto různých sportech, místo aby zůstal na průměrné úrovni ve všech pěti".