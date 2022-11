Nezaměstnanost v říjnu stagnovala na 3,5 procentech, ubylo nabízených volných míst

Nezaměstnanost v Česku dosáhla v říjnu 3,5 procenta, zůstala tak na stejné hodnotě jako v září. Počet uchazečů o práci se oproti předchozímu měsíci snížil o 588 na 255.792. Ubylo i nabízených volných míst, jejich počet klesl o zhruba 8700 na 297.360. Údaje dnes zveřejnil Úřad práce ČR.



Loni v říjnu činila nezaměstnanost v zemi 3,4 procenta. Úřady práce před rokem evidovaly 251.689 uchazečů o zaměstnání, tedy zhruba o 4100 méně než letos.



V následujících měsících nezaměstnanost podle Úřadu práce ČR kvůli útlumu sezonních prací pravděpodobně vzroste. Situaci na trhu práce ovlivní především dopady energetické krize na zaměstnavatele. Ovlivnit ji může také průběh válečného konfliktu na Ukrajině nebo aktuální epidemická situace.



Úřad dnes uvedl, že podle dostupných zdrojů získalo v Česku od vypuknutí konfliktu do konce října práci 148.607 uprchlíků z Ukrajiny. Zhruba tři čtvrtiny z nich jsou ženy. Někteří Ukrajinci s udělenou dočasnou ochranou se už vrátili zpět domů nebo ze zaměstnání odešli. Ke konci října tak pracovalo na území republiky 95.781 uprchlíků z Ukrajiny.



Od začátku ruské invaze do sousední země se na úřadech práce v ČR zaregistrovalo téměř 27.500 lidí s udělenou dočasnou ochranou, ke konci října jich bylo zhruba 14.600. Úřad jim nabízí mimo jiné i pomoc s financováním kurzů českého jazyka. Právě jazyková bariéra je totiž jednou z nejčastějších překážek pro výkon především kvalifikovaných profesí. Kurz češtiny v rámci rekvalifikací dosud zahájilo 1365 lidí.



"Je dobrou zprávou, že nezaměstnanost v ČR zůstává na velmi nízké úrovni a ani meziročně nedochází k zásadním výkyvům. Dlouhodobě je u nás počet lidí bez práce vůbec nejnižší z celé EU. Navíc platí, že firmy stále poptávají nové zaměstnance napříč obory. To v současné době znamená důležitou jistotu, jak pro občany, tak i pro naši ekonomiku," uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Chtěl by víc podporovat pracující seniory, například zvýhodněním zkrácených úvazků.



Zaměstnavatelé podle generálního ředitele Úřadu práce ČR Viktora Najmona hledají pracovníky zejména ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví a dlouhodobě shánějí kvalifikované řemeslníky. "Současně ještě stále mají stále zájem o sezonní pracovníky v oblastech jako je zemědělství, lesnictví, rybářství nebo třeba živočišná a potravinářská výroba a obchod," dodal Najmon.



Nejvyšší nezaměstnanost v říjnu zůstala stejně jako v předchozím měsíci v Ústeckém kraji, kde činila 5,3 procenta, a v Moravskoslezském kraji (4,9 procenta). "Tyto regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob i loni. Což odpovídá jejich dlouhodobé ekonomické situaci," uvedl Úřad práce ČR. Naopak nejnižší nezaměstnanost je dál v Pardubickém kraji, a to 2,5 procenta.



Ještě větší rozdíly panují mezi okresy. Nejlepší situace je v okrese Praha-východ, kde bez práce bylo 1,5 procenta lidí. Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných eviduje Karvinsko, činí 8,2 procenta. Na jedno volné pracovní místo tam připadá skoro deset uchazečů. Naopak v okresech Praha-východ a Mladá Boleslav připadá na jednu volnou pozici jen 0,2 uchazeče. Celostátní průměr činí 0,9 uchazeče o zaměstnání na jedno volné místo.



Z celkového počtu evidovaných uchazečů tvořily 55,7 procenta ženy, což představuje 142.589 nezaměstnaných. Průměrný věk nezaměstnaných byl v říjnu 42,9 roku, loni 43,1. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazně nemění, uvedl Úřad práce ČR.



Bez práce podle něj byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nižší kvalifikací, především s vyučením bez maturity a se základním vzděláním.



Zaměstnání ke konci října hledalo 15.117 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Meziměsíčně je to o 373 méně, meziročně o 463 víc. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli téměř šesti procenty. V evidenci úřadů práce se nejčastěji objevují absolventi učilišť a středních škol, především zaměřených na ekonomiku a administrativu, gastronomii, osobní a provozní služby či podnikání.