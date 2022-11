Adidas od ledna povede bývalý hráč fotbalové bundesligy. Do firmy se vrací Björn Gulden, šéfoval Pandoře i Pumě

Německého výrobce sportovního oblečení a obuvi od ledna povede bývalý šéf společnosti Björn Gulden (57), někdejší hráč fotbalové bundesligy. Současný šéf Adidasu Kasper Rörsted (60) v pátek odstoupí a finanční ředitel Harm Ohlmeyer (52) bude do konce roku působit jako dočasný generální ředitel, uvedla firma v dnešním sdělení. Akcie Adidasu stouply ve Frankfurt dnes až o 4,8 procenta.



Gulden povede firmu, která se potýká s problémy na více kontinentech. nedávno ukončil spolupráci s rapperem Ye, který dříve vystupoval pod svým občanským jménem Kanye West. Příčinou byla série antisemitských a jinak urážlivých výroků, které West předtím pronesl. Obuv Yeezy, která ze spolupráce vzešla, tvořila v posledních letech téměř polovinu celkového zisku společnosti.



Gulden "zná toto odvětví velmi dobře a čerpá z bohaté sítě v oblasti sportu a maloobchodu," uvedl předseda dozorčí rady společnosti Thomas Rabe.



Nový šéf dostává do rukou firmu, která se potýká s krizemi na několika kontinentech. Jednou věcí je zmíněná ukončená spolupráce s rapperem, se ale také snaží získat zpátky zákazníky v Číně, což byl kdysi její nejrychleji rostoucí trh. V první polovině letošního roku se jí ale tržby propadly minimálně o třetinu, za což může jednak bojkot zákazníků, ale i potíže Adidasu získat pro sebe místní celebrity, které by jeho výrobky propagovaly. Nad to se firmě kupí neprodané tenisky na skladech.



Gulden, který pochází z Norska, pracoval pro v letech 1992 až 1999 jako senior viceprezident v divizi pro oděvy a doplňky. Později byl generálním ředitelem dánské značky šperků Pandora a v roce 2013 se stal šéfem společnosti .



Akcie Adidasu za Rörstedova šestiletého vedení odepsaly zhruba 25 procent.

Historický vývoj akcií Adidasu (do 1. listopadu):