Nálada se začínajícími volbami v USA svědčí spíše riziku. Dolar ztrácí

Americké akciové trhy si po kolísavém úvodu obchodování spravily náladu. Američané si volí svoje zástupce v dolní a třetině horní komory Kongresu a investoři si, inspirováni historickou zkušeností, dělají naděje na povolební rally. Desetileté i dvouleté americké výnosy klesají.

Z jednotlivých titulů rostou akcie Nvidie, která začala vyrábět nový čip A800 GPU, jenž se vyhne současným exportním omezením USA do Číny a slouží jako alternativa čipu A100. Propadly se akcie Také Two Interactive, která snížila svoji prognózu čistých rezervací, ztráta přesahovala 12 procent.

Průzkumy přiznávají zisky republikánům, což by zřejmě zužovalo politický prostor demokratů. Scénářů je ale vícero. Pro americké státní dluhopisy by nejlepším výsledkem mohlo být, kdyby republikáni ovládali obě komory Kongresu. Dolar by mohl najít oporu ve výsledku přesně opačném, což je současný stav (demokratická většina v Senátu stojí na podpoře dvou nezávislých senátorů a rozhodujícím hlasu viceprezidentky Harrisové, která je demokratkou). Nálada je ale křehká. Případné převzetí obou komor republikány sice investoři mohou číst jako předpoklad pro lepší podmínky pro byznys, větší bolehlav ale pořád způsobuje zpřísňování měnové politiky americkou centrální bankou. To by podle swapových trhů mohlo být v prosinci o 50 bazických bodů.

Evropské akcie vidíme na hlavních indexech růst také, i když indexu Euro Stoxx 600 se v úvodu dne nedařilo. DAX má k dobru už jedno procento, francouzský CAC 40 zhruba polovinu toho a britské akcie se v podvečer potácejí kolem nuly.

Euro k dolaru odpoledne obrací trend a vyskakuje o půl procenta lehce nad paritu. Dnešní čísla z maloobchodu v eurozóně (slabší meziroční pokles proti odhadům) takový efekt mít nemusela. Dolaru ale coby měně považované za bezpečnější přístav nemusí svědčit větší zájem o riziko.

Čísla z tuzemského maloobchodu přišla v meziročním srovnání slabší už pátý měsíc za sebou, a i když proti srpnu došlo k mírnému vzedmutí, obrat v trendu to podle analytiků být nemusí. Nezaměstnanost v říjnu stagnovala, kromě uchazečů o práci ale ubylo i volných pracovních míst.

Koruna k euru v podvečer oslabuje, z hlediska intradenního vývoje se jí ale část ztrát podařilo nahnat a vrací se pod hladinu 24,3 za euro. ČNB vynaložila na podporu koruny podle analytíků v září 2,6 miliardy eur a od května 25,5 miliardy eur, což je zhruba 16 procent devizových rezerv z jejich maximálního objemu v letošním dubnu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:08 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.2977 0.1562 24.3847 24.2441 CZK/USD 24.1300 -0.3510 24.3980 24.1160 HUF/EUR 402.2473 0.3636 403.2908 399.2802 PLN/EUR 4.6821 0.2313 4.6970 4.6726

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2997 0.7913 7.3033 7.2318 JPY/EUR 146.4475 -0.2958 146.8250 146.0390 JPY/USD 145.4585 -0.7898 146.9250 145.3440

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8707 0.0494 0.8745 0.8701 CHF/EUR 0.9919 0.1191 0.9921 0.9881 NOK/EUR 10.2665 0.2348 10.3046 10.2393 SEK/EUR 10.8203 -0.4393 10.8841 10.8085 USD/EUR 1.0068 0.4976 1.0071 0.9973

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5305 -0.8877 1.5518 1.5298 CAD/USD 1.3422 -0.5498 1.3529 1.3412