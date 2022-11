Americké volby do Kongresu by mohly podpořit rally na akciích

Podle Michaela Wilsona z , stratéga, který správně předpověděl letošní propad akcií, by investoři měli před volbami v USA v tomto týdnu zůstat na akciích býčí. Průzkumy ukazují, že republikáni vyhrají alespoň jednu komoru Kongresu, což by mohlo být potenciálním katalyzátorem nižších výnosů dluhopisů a vyšších cen akcií. Podle Wilsona by to mělo na rally medvědího trhu stačit.

Američané v úterý zamíří k volebním urnám, aby rozhodli o poměru sil obou komor Kongresu, guvernérství ve 36 státech a bezpočtu dalších místních volebních iniciativ. Čistá převaha republikánů by mohla výrazně zvýšit šanci na zmrazení fiskálních výdajů a snížení historicky vysokých rozpočtových deficitů, což by podnítilo rally na desetiletých státních dluhopisech, která může udržet akciový trh v růstu, domnívá se Wilson.



Tento týden je pro trhy významný také proto, že čtvrteční index spotřebitelských cen v USA ukáže, zda zvýšení sazeb Fed ochlazuje inflaci. Centrální banka minulý týden počtvrté v řadě zvýšila sazby o 75 bazických bodů a předseda Jerome Powell uvedl, že náklady na půjčky budou vyšší, než se původně očekávalo. To následně zhatilo nedávné oživení na akciích a index S&P 500 si zapsal nejhorší týden od září.





Podle Wilsona a jeho týmu se dá před volebními výsledky očekávat krátkodobá volatilita, zejména vzhledem k obavám z dat o spotřebitelských cenách. Přesto jsou k akciím takticky býčí.



Stratégové Chase mají na akcie také býčí výhled na pozadí potenciálního vrcholu výnosů dluhopisů, „velmi negativního“ sentimentu a pozic a dobrých sezónních faktorů, napsali v pondělním komentáři.



Stratégové mají jako úroveň stop-lossu pro S&P 500 nastavenou úroveň 3 625 až 3 650 bodů. Také uvedli, že by klienti měli zvážit ukončení býčích obchodů, pokud by 10letý výnos státních dluhopisů dosáhl nových maxim na 4,35 %, což by výrazně snížilo pravděpodobnost, že S&P 500 dosáhne 3 950 bodů.