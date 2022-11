ČSOB za devět měsíců: Růst úvěrů, vkladů i investic. Trendům vládne digitalizace, sílí téma energetických úspor a soběstačnosti

Skupině ČSOB za tři letošní čtvrtletí rostly objemy úvěrů, vkladů i spravovaných aktiv klientů. Počet klientů skupiny ČSOB meziročně vzrostl o 113 tisíc. Pokračovala silná poptávka firem i domácností po investicích do energeticky úsporných a udržitelných řešení. Nadprůměrně se zvyšovaly i investice.

Čistý zisk skupiny za devět měsíců roku 2022 dosáhl 14,3 miliardy korun a byl meziročně vyšší o 23 %. Celkový objem úvěrů dosáhl 881 mld. Kč a meziročně narostl o 7 procent. Objem úvěrů na bydlení pak dosáhl 504 mld. Kč při meziročním nárůstu o o 6 %.

Objem celkových klientských vkladů narostl na 1 192 mld. Kč (meziročně o 6 %), vklady celkem dosáhly 1 341 mld. Kč (meziroční růst o 6 %). Objem aktiv pod správou činil 296 miliard korun a také meziročně stoupl o 6 procent.

Skupina ČSOB meziročně získala 113 nových klientů a zvýšila provozní výnosy o celých 33 procent na 34 miliard korun. Provozní náklady bez bankovních daní dosáhly 14,8 mld. Kč, meziročně stouply o desetinu. Kapitálová pozice skupiny ČSOB je silná a likvidita vynikající - kapitálový poměr Tier 1 byl na konci září 19,6 %. Podíl nevýkonných úvěrů z celého úvěrového portfolia byl na konci září 1,64 %.

„Česká ekonomika je postavena na silných a zdravých základech. Pro její další růst potřebujeme zejména úspěšné, inovativní a také odolné podniky. Je ovšem potřeba investovat do dalšího rozvoje, v první řadě do energetických udržitelných projektů. Podporujeme proto financování obnovitelných zdrojů energie a posílení energetické soběstačnosti, ale i ekologického bydlení v případě domácností – ostatně rostoucí zájem právě o tyto služby odráží i výsledky našeho hospodaření. Těší nás, že i v této náročné době mají klienti chuť spořit, čemuž vycházíme vstříc,“ uvádí generální ředitel skupiny ČSOB Aleš Blažek. „Meziroční nárůst zisku je způsoben zejména růstem objemu úvěrů i vkladů. Kapitál a likviditu udržujeme na vynikající úrovni. Podíl nevýkonných úvěrů v úvěrovém portfoliu zůstává nízký, ale začali jsme preventivně vytvářet nové opravné položky ke krytí případných ztrátových pohledávek. Jsme významným plátcem daní a zaměstnavatelem,“ dodává Aleš Blažek.

Počet aktivních uživatelů mobilního bankovnictví ČSOB Smart meziročně stoupl o 54 % a překonal miliónovou hranici. Lifestyle aplikace DoKapsy má už sto tisíc aktivních uživatelů.

Prioritou investic firem energetické úspory

Firemní klienti se intenzivně zaměřují na investice do úsporných energetických řešení, obnovitelných zdrojů a posílení energetické nezávislosti. Celkový objem korporátních úvěrů a úvěrů pro malé a střední podniky meziročně narostl o 16 procent. „Jasnou prioritou větších i menších firem jsou investice do udržitelné, soběstačné a úsporné energetiky. Abychom českou ekonomiku transformovali na udržitelnější a soběstačnější, musíme právě tímto způsobem inovovat a investovat. Pro českou ekonomiku a průmysl je to obrovská příležitost. Je třeba si v této souvislosti uvědomit, že firmy mohou využívat i mimořádně štědré evropské i národní dotace, v jejichž zprostředkování jsme lídrem trhu,” uvádí Ján Lučan, člen představenstva ČSOB zodpovědný za vztahové bankovnictví.

Mobilní bankovnictví s milionem aktivních uživatelů

Počet uživatelů mobilního bankovnictví ČSOB Smart meziročně stoupl o 54 procent a počet transakcí o 46 procent. ČSOB Smart už má přes milión aktivních zákazníků. Uživatelé mobilní aplikace tak vůbec poprvé početně převýšili klienty internetového bankovnictví. „Digitalizace zůstává hlavním trendem v bankovnictví, který ještě umocnila vysoká inflace, protože lidé si uvědomují, že využíváním online řešení mohou ušetřit vedle času i peníze. Součástí našich mobilních bankovních řešení jsou i unikátní inovace, jako jsou virtuální asistentka Kate nebo lifestyle aplikace DoKapsy, díky které lze nakupovat jízdenky v MHD, platit za parkování, pořizovat dálniční známku nebo využívat slevy a výhody při nakupování. Firemním klientům zajišťuje neustálý přehled nad jejich financemi aplikace ČSOB CEB Mobile,“ doplňuje Michaela Bauer, členka představenstva ČSOB zodpovědná za digitalizaci a inovace.

Od počátku roku 2023 bude jako jediná autorizační metoda pro online platby v mobilním bankovnictví ČSOB Smart fungovat aplikace ČSOB Smart klíč. Jedná se o nejbezpečnější způsob ověřování, který aktuálně již využívá přes jeden milión klientů. Končí tím naopak ruční přepisování kódů zasílaných prostřednictvím SMS.

Hypotéky na úsporné bydlení nadále lámou rekordy

Růst objemu úvěrů na bydlení, tedy hypoték a úvěrů ze stavebního spoření, meziročně výrazně zpomalil. Celkovou poptávku zbrzdily meziročně mnohem vyšší základní úrokové sazby a zpřísnění pravidel pro udělování hypoték ze strany České národní banky. Naproti tomu se znásobily objemy úvěrů a půjček na úsporné bydlení, zejména hypoték. „Za první tři čtvrtletí jsme klientům poskytli více než 1800 hypoték na úsporné bydlení v objemu převýšujícím 7,6 miliardy korun. Průměrná vy´še hypotéky se zvýšila o sto tisíc korun na 4,3 milionu korun. Je třeba zmínit, že návratnost investic do úsporného a ekologického bydlení se kvůli strmému nárůstu ceny energií vy´razně zkrátila a navíc lze čerpat státní dotace,“ říká Aleš Blažek.

Objemy celkových vkladů klientů a aktiv pod správou shodně narostly o šest procent. Objem majetku spravovaného pro klienty v podílových fondech se zvýšil o desetinu. ČSOB spravuje už dva největší fondy v tuzemsku, a to ČSOB Bohatství s objemem 39 miliard korun a ČSOB Premiéra s 30 miliardami korun.

Graf: Souhrn faktorů vývoje čistého zisku

Odpovědný přístup k zaměstnancům

V?České republice skupina ČSOB zaměstnává přes osm tisíc lidí. „Záleží nám na férovém odměňování a na tom, aby se lidé u nás cítili dobře. Neustále proto také pracujeme na vylepšování již nyní velmi atraktivní škály produktových, finančních i nefinančních zaměstnaneckých benefitů a výhod,“ zdůrazňuje Aleš Blažek.

Odpovědnost a kyberbezpečnost

Za posledních deset let skupina ČSOB věnovala na rozvoj filantropie a do podpory neziskových projektů po celém Česku 423,9 milionu korun. Dalším směrem společenské odpovědnosti je vzdělávání v oblasti finanční a digitální gramotnosti a podpora prevence. Programem Finanční a digitální vzdělávání ČSOB na školách za šest let prošlo přes 45 tisíc žáků a studentů. K hlavním tématům se v poslední době řadí kyberbezpečnost. „Skupina ČSOB se bezpečnosti na internetu a v online prostoru věnuje soustavně a dlouhodobě a zaměřuje se na všechny kategorie klientů. V poslední době se aktivita kyberzločinců znásobila, proto je třeba věnovat prevenci a ochraně klientů ještě větší pozornost,“ poukazuje Michaela Bauer.

Skupina ČSOB patří k největším plátcům daní. Za rok 2021 zaplatila na dani z příjmu právnických osob 2,2 miliardy korun a za uplynulou dekádu přes 27,8 miliardy korun. Dále v?roce 2021 odvedla více než 1,3 miliardy korun na bankovních daních, tedy do rezolučního fondu a do fondu pojištění vkladů.

