Inovací je v Česku stále nedostatek. Nejvíce scházejí ve veřejné správě či zdravotnictví, ukazuje průzkum ČSOB

Inovací je v Česku stále nedostatek. Lidem nejvíce scházejí novinky ve veřejné správě, zdravotnictví, školství a v infrastruktuře. Domácnosti a firmy nyní nejvíce řeší inovace optikou energetických úspor, ukázal průzkum ČSOB mezi tisícovkou respondentů a 500 firmami. ČSOB Index inovací činí 38,3 bodu z maximálních sto bodů a odráží tak převažující potřebu inovací.



Obecně mají Češi inovace rádi, vstřícně se k nim staví 94 procent z nich.

Hodnotu indexu stahují dolů vysoké nároky, které lidé na jednotlivé sektory mají. Nejvíce je vyžadují v komunikaci se státem. Mezi nejlépe oceňované inovace patří komunikace s bankami a bezhotovostní placení. Finanční sektor, domácnosti i obchod a služby náležejí dlouhodobě mezi sektory, kde se daří inovace lidem doručovat. Potřeba inovací odráží aktuální situaci. Na 40 procent firem zavádí inovace právě u energetických úspor.



Index inovací 2022 má hodnotu 38,3 bodu. Inovací je stále nedostatek, nejvíce nám scházejí ve veřejné správě, #zdravotnictví, #školství a v infrastruktuře.

Dnes jsme představili výsledky, na debatu se můžete podívat zde: https://t.co/W9m3uvaUWF pic.twitter.com/5VHde6S7EP

"Hodnota ČSOB Indexu inovací ukazuje, jak velký potenciál mají pro firmy a instituce inovace. Češi je mají rádi, nebojí se je používat a ani události posledního roku to nezměnily. Pandemie a energetická krize naopak ukazují, jak moc jsou pro nás inovace klíčové,“ komentovala výsledky členka představenstva ČSOB zodpovědná za inovace a digitalizaci Michaela Bauer.

Kulatý stůl ČSOB o inovacích, 20.09.2022

Největší mezery mezi potřebou inovací a naplněním této potřeby teď vidí Češi v propojení úřadů a předávání informací mezi nimi. "Lidé nechápou, proč si veřejné instituce jednoduše nevyměňují informace a je nutné neustále znovu vyplňovat tytéž kolonky a potvrzovat to samé. U bank jsou lidé zvyklí, že většinu lze vyřídit kdykoliv to potřebují, a tak vyžadují totéž i jinde,“ upozornila Bauer.



Dále nejsou spokojeni s dostupností a komunikací u lékařů a zdravotníků, silniční sítí, vybavením nemocnic a škol nebo systémem vzdělávání. Nárokům občanů se naopak nejvíce přibližují finanční a platební služby, obchody nebo vybavení v domácnostech.



Inovace jsou stejně tak důležité pro české firmy. Řeší je 70 procent z nich a každá pátá je aktivně vyhledává. "Energetická krize se projevila i v přístupu firem. Pokud nyní firmy inovují, tak jde nejčastěji o energetické úspory, které ještě před rokem nebyly tak dominantní. Teď je uvedlo přes 40 procent respondentů, loni to byla méně než třetina,“ uvedl člen představenstva ČSOB zodpovědný za vztahové bankovnictví Ján Lučan.

Průzkum proběhl před několika týdny a firmy tedy již byly obeznámeny s riziky energetické krize, upozornil také Lučan. Menší ochotu inovovat naopak průzkum mezi firmami zaznamenal v koncových výrobcích pro zákazníky.

Obecně větší ambicióznost v inovacích na straně firem je podle Lučana zřejmě zčásti způsobena i odklady inovací v minulých obdobích při covidových opatřeních. Jako hlavní problém v inovacích ale firmy vnímají s nimi spojené náklady.

Zdroj: ČTK, Patria.cz