Čínské akcie jsou po dnešní rally v býčím trhu. Optimismus jim dodalo zmírnění Covid Zero a záchranný plán pro developery

Čínské akcie v rámci listopadového oživení dnes zaznamenaly další skok poté, co plány na rozsáhlý záchranný balíček pro developery vynesly akcie nemovitostí vzhůru. Spolu s pátečním uvolněním některých omezení proti šíření Covid-19 poskytla nová opatření obchodníkům důvěru, že Peking konečně podniká konkrétní kroky k řešení dvou nejpalčivějších problémů pro ekonomiku a trhy – Covid Zero a realitní krizi.

Pesimismus brzy vystřídal optimismus, zatímco se čínské akcie snaží vymanit z propadu, který jim přinesl nejhorší výkonnost na světě. A zběsilé nakupování uprostřed strachu z promeškaní rally poslalo jeden z ukazatelů volatility indexu Hang Seng China Enterprises Index na globálně nejvyšší úrovně.



Ukazatel Hang Seng China v pondělí otevřel o 4,6 % výše a seanci zakončil téměř o 2 % výše. Od posledního minima z 31. října vzrostl o 21 %, což odpovídá obvyklé definici technického býčího trhu. I přes to, vzhledem k letošní vysoké volatilitě, je tento index za letošní rok stále o více než 25 % níže.







Akcie Country Garden Holdings, největší čínské realitní společnosti, vyskočily v Hongkongu o rekordních 55 % a zakončily téměř o 46 % výše, přičemž šlo o nejvyšší zisk z indexu Hang Seng China. Index Bloomberg Intelligence pro akcie stavitelů během dne vzrostl téměř o 19 %, což je nejvíce v historii. Rostly také developerské dluhopisy.



Zahraniční investoři v pondělí vložili do čínských akcií prostřednictvím obchodních vztahů s Hongkongem čistých 16,6 miliardy juanů (2,4 miliardy dolarů), což je největší nákup od prosince 2021. Navíc k čistým 14,7 miliardám juanů, které nakoupili v pátek.



„Posuny ve dvou hlavních politikách – omezení proti šíření Covid-19 a realit – v krátkodobém horizontu a vzhledem k extrémnímu pesimismu na trzích posílí náladu investorů,“ řekl Shen Meng, ředitel investiční banky Chanson & Co. se sídlem v Pekingu. „Výkonnost trhu v delším časovém horizontu ale závisí na provádění politik a na tom, zda politiky zůstávají stabilní.“



Finanční regulátoři vydali 16bodový plán na oživení trhu s nemovitostmi, včetně opatření, která sahají od řešení krize likvidity developerů až po uvolnění požadavků na zálohy pro kupce domů, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí.



Čína dále poskytne kvalifikovaným developerům přístup k až 30 % předprodejních fondů, uvedl Bloomberg News po uzavření trhů v Hongkongu s odkazem na prohlášení zveřejněné na webových stránkách regulátora bankovnictví a pojišťovnictví.



„Nové pokyny pro kontrolu Covidu jsou dobrým znamením pro možné úsilí směrem ke konečnému znovuotevření, ale v průběhu příštích tří až šesti měsíců zůstává klíčová realizace,“ napsali v neděli stratégové vedení Laurou Wang.



„V rámci globálního kontextu rozvíjejících se trhů držíme u čínských akcií pozici equalweight,“ napsali stratégové . „Nadále se nám líbí vybrané expozice v oblasti IT, materiálů a průmyslových odvětví, vzhledem k jejich lepšímu souladu na politiku (řízenou) shora dolů.“



Zdroj: Bloomberg