ASML bude čelit většímu tlaku USA na omezení prodeje čipových zařízení do Číny

Očekává se, že USA a Nizozemsko uspořádají tento měsíc nové kolo jednání o omezení přístupu Číny k vyspělým čipovým technologiím. Washington chce během nich zesílit tlak na svého evropského spojence, aby zablokoval dodávky do Číny.



Vysoký představitel Rady národní bezpečnosti USA Tarun Chhabra a náměstek ministra obchodu pro průmysl a bezpečnost Alan Estevez údajně plánují cestu do Nizozemska a budou tlačit na nizozemskou vládu, aby zastavila prodej širšího sortimentu svých pokročilých strojů na výrobu čipů do Číny, ačkoliv neočekávají, že k dohodě dojde. Kromě toho se bude prý hovořit také o dalších otázkách americko-nizozemského technologického partnerství.



ASML aktuálně nedistribuuje své špičkové extrémní ultrafialové litografické systémy do Číny, ale Washington prosazuje, aby se zákaz vývozu rozšířil i na vyspělejší technologie. To je v souladu s kampaní Bidenovy administrativy s cílem přesvědčit spojence, aby se připojili k omezením vývozu a udrželi nejnovější čipové technologie mimo dosah čínské armády.





ASML je základním pilířem globálního čipového průmyslu - vyrábí jedinečné stroje, bez kterých nelze nejpokročilejší polovodiče vyrábět. A Washington potřebuje tuto společnost na palubě, aby mohl vyvinout maximální tlak na Čínu.



Globálnímu trhu čipových zařízení dále dominují tři američtí dodavatelé – , Lam Research a KLA – vedle a japonské Tokyo Electron.



Všechny podléhají změti předpisů, které omezují, co lze prodávat čínským zákazníkům, i když neamerické firmy mají při obchodování s Čínou větší volnost než jejich američtí protějšci. A tato mezera se ještě zvětšila poté, co Washington 7. října zavedl nová pravidla, která dále omezují schopnost amerických dodavatelů zařízení podnikat v této asijské zemi.



ASML sice zatím nedokázala získat souhlas od nizozemské vlády k prodeji svých nejpokročilejších EUV strojů do Číny, ale prozatím může pokračovat v prodeji svých ostatních produktů čínským zákazníkům a pozoruje tak menší dopad na svůj byznys než její kolegové z USA kvůli novým americkým exportním kontrolám.



Američtí představitelé upozornili, že jejich poslední sada obchodních omezení ztratí časem účinnost, pokud se k nim nepřipojí spojenci. Proto prosazují, aby zastavil prodej ponorných litografických strojů, což je druhý nejpokročilejší produkt po EUV, do Číny, uvedl Bloomberg News na začátku tohoto roku. Estevez minulý týden řekl, že očekává, že dohoda s globálními spojenci v blízké budoucnosti omezí dodávky zařízení na výrobu čipů do Číny.



Zdroj: Bloomberg