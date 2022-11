Do čela Walt Disney se na dva roky vrací Robert Iger. Akcie vyrazily nahoru

Americká filmová a zábavní společnost oznámila, že do funkce výkonného ředitele firmy se vrací Robert Iger. Na této pozici vystřídá Boba Chapeka, napsala agentura Reuters. Igera, který ve firmě strávil více než čtyři desetiletí a 15 let působil jako její výkonný ředitel, jmenovala do funkce správní rada. Akcie společnosti stouply v předburzovní fázi v New Yorku až o 13 procent.



Iger souhlasil, že se na dva roky ujme role výkonného ředitele, přičemž bude úzce spolupracovat s představenstvem na hledání svého nástupce. Předsedkyní správní rady zůstane i nadále Susan Arnoldová. "Robert Iger souhlasil s návratem do čela společnosti na dva roky s cílem vytvořit strategii pro obnovený růst," uvedla firma .



Společnost pod Igerovým vedením převzala výrobce animovaných filmů Pixar, filmovou a nakladatelskou společnost Marvel, filmové studio Lucasfilm či zábavní aktivity společnosti 21st Century Fox. Spustila rovněž streamovací službu Disney+. Z funkce výkonného ředitele Iger odstoupil v roce 2020.

Podle Bloombergu jde o překvapivou kapitulaci správní rady po sérii neuspokojivých výsledků. Akcie firmy jsou letos níže o zhruba 41 procent, viz graf níže. Letošní ztráty by pro ně mohla být nejhorší minimálně od 70. let.

Iger bude muset řešit nejenom jejich propad. Zkrotit bude třeba i výdaje na některé akvitivity ve streamování videí, nastartovat růst u služby Disney+ a uřídit propad v segmentu kabelové televize.

Igerův návrat by přitom mohl zkomplikovat aktivistický investor, kterým je investiční společnost Trian investora Nelsona Peltze. Ta s Igerovým návratem nesouhlasí a tlačí na obsazení křesla ve správní radě, kde by mohla prosazovat další nákladové škrty, napsal s odvoláním na svoje zdroje list The Wall Street Journal.

Zdroje: ČTK, Bloomberg, Patria.cz