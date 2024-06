Wall Street vybírá své akciové tipy z indexu S&P 500 na druhou polovinu roku

Druhá polovina roku je za rohem a některé akcie mohou podle analytiků z Wall Street svým výkonem překonat benchmark. Index S&P 500 letos posílil o více než 15 % a dosáhl rekordních úrovní, když se investoři nahrnuli do akcií související s umělou inteligencí, jako je . Mnoho předních investičních společností očekává, že zisky budou pokračovat, přičemž zvýšila svůj cenový cíl pro S&P 500 na 5 600 bodů na konci roku a svůj cíl zvýšily také ISI a . Následující jména mají oproti svým analytickým cenovým cílům (odhadu ceny na 12 měsíců) 20% nebo ještě vyšší potenciál růstu a za rok 2024 jsou v zeleném:





TICKER FIRMA CÍLOVÁ CENA + / - LETOŠNÍ VÝKON ALL Allstate Corp 2,7 12,2 AMZN .com Inc 22,1 20,9 BBWI Bath & Body Works Inc 20,8 0,2 BRK.B Berkshire Hathaway Inc 20,8 13,7 CTRA Coterra Energy Inc 26,5 4,7 CTVA Corteva Inc 24,4 6,8 CVX Chevron Corp 20,8 2,3 DAL Delta Air Lines Inc 26,6 21,1 DIS Walt Disney Co 24,8 10,7 DVN Devon Energy Corp 28,1 0,6 EMR Emerson Electric Co 22,9 9,4 FANG Diamondback Energy Inc 20,4 19,9 HOLX Hologic Inc 20,7 0,5 MET MetLife Inc 22,6 3,7 MPC Marathon Petroleum Corp 24,9 14,6 MRO Marathon Oil Corp 23,7 13,0 OMC Omnicom Group Inc 22,3 2,2 PH Parker-Hannifin Corp 21,7 9,2 PSX Phillips 66 20,2 2,7 SMCI Super Micro Computer Inc 21,2 197,1 TRMB Trimble Inc 29,5 3,0 UAL United Airlines Holdings Inc 43,3 20,4 UBER Uber Technologies Inc 22,6 13,8 VLO Valero Energy Corp 22,6 15,4 VST Vistra Corp 25,3 127,4 XOM Mobil Corp 21,1 9,1

Na seznam se dostalaWarrena Buffeta. Očekává se, že akcie třídy B v příštích 12 měsících vzrostou o 20,8 % a meziročně porostou přibližně o 13 %. Ze čtyř analytiků pokrývajících její akcie ji tři hodnotí s doporučením „nakoupit“ nebo „silně nakoupit“. Argus v květnu navýšil doporučení u této akcie na „nakoupit“ z „držet“ s odkazem na její levné ocenění a silnou finanční sílu.je dalším favoritem Wall Street na druhou polovinu roku. Podle konsensuálního cenového cíle by akcie mohly v příštích 12 měsících vzrůst téměř o 25 %. Trendy poptávky v segmentu parků Disney zůstávají „zdravé“, řekl Guggenheim v červnu, když u této akcie zopakoval svůj nákupní rating. Přibližně tři čtvrtiny analytiků pokrývajících tuto akcií u ní mají „silně nakoupit“ nebo „nakoupit“. Akcie letos vzrostly o 12 %.Do seznamu se dostalo také několik energetických titulů. I když je energetický sektor za letošek stále v kladných číslech, zaostává za širším trhem.letos narostla o méně než 5 %, analytici se ale domnívají, že by její akcie mohly vzrůst o 26,5 %. ji nedávno označila za jeden ze svých oblíbených výběrů z energetického sektoru. Dvě třetiny analytiků pokrývajících Coterru drží na akciích rating „silně nakoupit“ nebo „nakoupit“.Ropný gigantje dalším energetickým jménem, u nějž se ve druhé polovině roku očekává dobrý výkon. Akcie se v současné době obchodují s forwardovým poměrem P/E pod svým pětiletým průměrem, což naznačuje budoucí potenciální růst. na moři v Guyaně bojuje s Mobil o lukrativní ropná aktiva. Společnost také dříve v roce 2024 získala Hesse za 53 miliard dolarů . A akcie Chevronu meziročně vzrostly pouze o 2,8 %.Zdroj: CNBC