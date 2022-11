Deset nejlepších společností, do kterých teď investovat (podle Morningstar)

Investoři zatím v roce 2022 vydrželi hodně nejistoty. Rizika, před kterými trh stojí, zahrnují inflaci, rostoucí úrokové sazby a možnou recesi. V nejistých dobách mohou chtít vlastnit společnosti, které nabízejí určitý pocit jistoty, pokud jde o peněžní tok a fundamenty.

Společnost Morningstar sestavila seznam 129 společností, které mají podle ní výraznou konkurenční výhodu, kterou navíc její experti vnímají jako stabilní nebo rostoucí.

Nejlepší společnosti mají předvídatelné peněžní toky a řídí je manažerské týmy, které mají za sebou množství chytrých rozhodnutí o alokaci kapitálu. Ale nejlepší firmy nejsou v dané chvíli vždycky tou nejlepší akcií ke koupi. Je také důležité, kolik investor za vlastnictví společnosti zaplatí. Zde se tedy firma zaměřuje na 10 nejlepších společností s aktuálně nejvíce podhodnocenými cenami akcií.

10 nejlepších akcií k listopadu 2022

Deset nejvíce podhodnocených akcií ze seznamu Best Companies to Own k 31. říjnu 2022 bylo:

1. Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM

2. Yum China YUMC

3. Comcast CMCSA

4. Equifax EFX

5. Anheuser-Busch InBev BUD

6. TransUnion TRU

7. Masco MAS

8. Guidewire Software GWRE

9. Walt Disney DIS

10. International Flavors & Fragrances IFF



Morningstar dále předkládá důvody pro svoje rozhodnutí, včetně některých klíčových metrik. Všechny údaje jsou k 31. říjnu.

Taiwan Semiconductor Manufacturing

• Cena/férová hodnota: 0,46

• Odvětví: Polovodiče

Akcie největšího specializovaného výrobce čipů na světě se letos potýkaly s problémy kvůli makroekonomické nejistotě, nízké poptávce a novým americkým omezením v obchodování s čínskými zákazníky. Očekáváme, že krátkodobé nejistoty ohledně poptávky ve foundries porostou, ale myslíme si, že Taiwan Semiconductor je dlouhodobě podhodnocený z toho titulu, že bude v dlouhodobém horizontu profitovat z cloudových služeb, říká Phelix Lee, analytik Morningstar. Akcie společnosti Taiwan Semiconductor se obchodují o 54 % pod naším odhadem férové hodnoty 133 USD.



Yum China

• Cena/férová hodnota: 0,49

• Odvětví: Restaurace

Přestože opětovný nárůst případů koronaviru vyvolal tlak na čínský restaurační sektor, myslíme si, že Yum China, největší řetězec restaurací v Číně, je trestán neprávem: akcie Yum China jsou podhodnocené o 51 % oproti našemu odhadu férové hodnoty 84 USD. Podle seniorního analytika společnosti Morningstar Ivana Su je důvod těmto restauracím jako Yum China (jejichž značky mimo jiné zahrnují KFC, Pizza Hut a Taco Bell) věřit. Tyto podniky mohou možná krátkodobě narážet na překážky, ale jsou dost velké na to, aby postupovaly agresivně při tvorbě ceny. Navíc zákazníkům poskytují lepší přístup díky možnostem online objednávek, dovážky a systému drive-in; a které se mohou pochlubit zdravými rozvahami.



• Cena/férová hodnota: 0,53

• Odvětví: Telekomunikační služby

Růst kabelového podnikání společnosti zpomalil a podle nás bude zpomalovat i nadále, protože zákazníci stále více volí alternativní optické a bezdrátové sítě. Pokles akcií signalizuje prudký úbytek zákazníků, což nepovažujeme za pravděpodobné, říká Mike Hodel z Morningstar. I když očekává, že širokopásmové zákazníky ztratí, myslíme si, že investoři by se místo toho měli letos zaměřit na schopnost společnosti generovat silný peněžní tok a udržovat solidní rozvahu i přes přetrvávající překážky. Akcie se dnes obchodují o 47 % pod naším odhadem férové hodnoty 60 USD.



Equifax

• Cena/férová hodnota: 0,54

• Odvětví: Poradenské služby

Equifax, jedna z předních úvěrových kanceláří ve Spojených státech, naráží v současnosti na značné překážky, protože útlum na hypotečním trhu – a následný pokles poptávky po hypotečních úvěrech – si vybírá svou daň. Přesto si myslíme, že trh je příliš tvrdý: akcie Equifax se obchodují 46 % pod naším odhadem reálné hodnoty 315 USD. Ve skutečnosti si myslíme, že segment Workforce Solutions společnosti Equifax je diferencovaný a bude pro firmu nadále velkým zdrojem zisku, říká analytik Morningstar Rajiv Bhatia. Fundamenty tohoto segmentu jsou dle nás silné. Nyní je to největší segment společnosti Equifax.



Anheuser-Busch InBev

• Cena/férová hodnota: 0,56

• Odvětví: Nápoje—Pivovary

Pivovar Anheuser-Busch InBev má obrovský globální dosah. Společnost má za sebou několikero nákupů značek se slibnými růstovými platformami, následné rozšiřování distribuce a zároveň nemilosrdné stlačování nákladů. „AB InBev má jednu z nejsilnějších cenových výhod v našem defenzivním spotřebitelském pokrytí,“ říká ředitel Morningstar Philip Gorham. Myslíme si, že trh akcie AB InBev dlouhodobě podceňuje: Akcie se obchodují o 44 % pod naším odhadem férové hodnoty 90 USD.



TransUnion

• Cena/férová hodnota: 0,60

• Odvětví: Poradenské služby

Další z předních agentur pro spotřebitelské úvěry, TransUnion, vidí překážky v podobě znižší hypoteční aktivity a také ze směnných kurzů; přibližně jedna čtvrtina příjmů TransUnion pochází z mezinárodních trhů (i když mezinárodní obchod si ve skutečnosti vede dobře). Navzdory tomu zůstává konkurenční pozice TransUnion nedotčena, říká Bhatia z Morningstar. Akcie TransUnion se obchodují o 40 % pod naším odhadem férové hodnoty 98 USD.



Masco

• Cena/férová hodnota: 0,63

• Odvětví: Stavební výrobky a zařízení

Akcie Masco jsou podle našich metrik podhodnocené o 37 %. Společnost Masco, která vyrábí produkty pro domácí kutily a stavební výrobky, během posledních několika let přepracovala svůj manažerský tým a obchodní model. Přestože výsledky za třetí čtvrtletí zklamaly, líbí se nám, že management odstranil cyklické a nejméně ziskové podnikání společnosti, snížil náklady a posílil rozvahu, říká ředitel sektoru Morningstar Brian Bernard. Akcii přiřazujeme odhad reálné hodnoty ve výši 74 USD.



Software Guidewire

• Cena/férová hodnota: 0,63

• Odvětví: Software – Aplikace

Lídr v oblasti klíčových softwarových řešení pro trh neživotního pojištění, společnost Guidewire stále při přechodu na cloud před několika problémy, všímá si vedoucí analytik společnosti Morningstar Dan Romanoff. U této firmy vidíme příležitost k migraci více jejích zákazníků do cloudu v nadcházejících letech a rozběh pro další růst. Akcie společnosti Guidewire se obchodují 37 % pod naším odhadem férové hodnoty 95 USD.





• Cena/reálná hodnota: 0,63

• Odvětví: Zábava

Walt Disney podle nás odvádí dobrou práci při transformaci svého podnikání, neboť mediální průmysl se vyvíjí. Úsilí zaměřené přímo na spotřebitele, včetně Disney+, Hulu a ESPN+, přebírá roli hnací síly dlouhodobého růstu, zatímco firma přechází na streamování. Senior analytik společnosti Morningstar Neil Macker dodává, že kolekce byznysů se značkou Disney demonstruje moc v cenotvorbě. Analytik také očekává, že nadále dobře se bude dařit také parkům navzdory obavám z inflace. Akcie Disney jsou o 37 % podhodnocené oproti našemu odhadu férové hodnoty 170 USD.



International Flavors & Fragrances

• Cena/férová hodnota: 0,65

• Odvětví: Speciální chemikálie

International Flavors & Fragrances je celosvětově největším výrobcem speciálních přísad, který zahrnuje sektor potravinářský, nápojový, zdravotní, zařízení do domácnosti, osobní péče a farmaceutický průmysl. Stratég Morningstar Seth Goldstein tvrdí, že má „záviděníhodné portfolio aktiv“ a její vlastní chráněné formule dodávají značnou sílu z hlediska cenotvorby. Akcie International Flavors & Fragrances jsou podhodnoceny o 35 % ve srovnání s naším odhadem férové hodnoty 150 USD.

Zdroj: Morningstar