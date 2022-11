Czechoslovak Group má většinu ve Fiocchi, předním výrobci malorážové munice

Holding Czechoslovak Group (CSG) koupil většinový podíl v italském podniku Fiocchi Munizioni, předním výrobci malorážové munice. Podle CSG jde o největší zahraniční investici v historii českého obranného průmyslu, cenu nezveřejnil. Holding vlastněný podnikatelem Michalem Strnadem se stal vlastníkem 70 procent italského podniku, podíl odkoupil od investiční skupiny Charme Capital Partners, uvedl v tiskové zprávě mluvčí CSG Andrej Čírtek.



Tržby Fiocchi Munizioni podle Čírtka v roce 2021 dosáhly přes 380 milionů eur (asi 9,3 miliardy korun), CSG ve stejném období vykázal tržby 14,4 miliardy korun.



Menšinovými akcionáři ve Fiocchi Munizioni nadále zůstávají rodina Fiocchi i Charme Capital Partners.



"Akvizice většinového podílu ve Fiocchi Munizioni je zásadní milník pro celou skupinu Czechoslovak Group," uvedl majitel holdingu Strnad. "Stáváme se většinovými vlastníky celosvětově významné firmy v oboru malorážové munice, která vyrábí v několika významných státech NATO," dodal. Poukázal na to, že Fiocchi i CSG jsou rodinné firmy. Společnost chce rozvíjet "v úzkém partnerství s rodinou zakladatelů".



Podle člena představenstva CSG Petra Formánka je vstup do Fiocchi výsledkem dlouhodobé investiční strategie CSG. Máme zájem o akvizice globálně působících společností, které jsou prozápadně orientované, mají silný produkt i postavení na trhu a spadají do některého z klíčových oborů naší skupiny," uvedl.



Podle dalšího člena představenstva CSG Davida Štěpána bude Fiocchi základem nové divize CSG Ammo+, která bude zaměřená na malorážovou munici



Stefano Fiocchi, předseda představenstva Fiocchi Munizioni a představitel rodiny Fiocchi v tiskové zprávě zveřejněné holdingem CSG vstup strategického partnera do firmy přivítal. "Věřím, že moje rodina a Michal Strnad sdílíme podobnou podnikatelskou kulturu a skutečnou touhu rozvíjet podnikání Fiocchi Munizioni a Czechoslovak Group," uvedl.



Firma Fiocchi Munizioni byla založena v roce 1876, podle Čírtka má výrobní podniky nejen v Itálii, ale i ve Velké Británii a USA. Do jejího portfolia patří značky Baschieri & Pellagri a Lyalvale Express. Skupina Fiocchi vyrábí a prodává zejména malorážovou munici pro sportovní střelbu a myslivost a v menší míře i pro bezpečnostní složky. Čírtek poznamenal, že munici od Fiocchi používá řada špičkových sportovních střelců, kteří díky ní získali 15 olympijských titulů v řadě disciplín.



Fiocchi v současné době podle mluvčího CSG zaměstnává 1300 lidí na třech kontinentech. Ročně vyrobí více než dvě miliardy nábojových zápalek. V podnicích začleněných do CSG a v propojených firmách pracuje přes 8200 zaměstnanců. Kromě obranného průmyslu se holding věnuje strojírenství, automobilovému, železničnímu a leteckému průmyslu.



Akvizice CSG ve Fiocchi Munizioni je další významnou zahraniční akvizicí českých zbrojních firem z posledních let. V květnu 2021 Česká zbrojovka dokončila nákup amerického výrobce zbraní Colt. Podle zveřejněných smluvních podmínek stoprocentní podíl v Coltu českou firmu stál 220 milionů dolarů (v tehdejším kurzu 4,7 miliardy Kč) v hotovosti a dále 1,098.620 nově vydaných kmenových akcií.

