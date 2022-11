WSJ: Volkswagen se potýká s poklesem podílu na čínském trhu

Německý automobilový koncern ztrácí podíl na čínském trhu ve prospěch místních výrobců automobilů. Čína je největším trhem koncernu a pokles podílu představuje jednu z nejobtížnějších výzev pro nového koncernového šéfa Olivera Bloomeho. Píše o tom dnes list The Wall Street Journal (WSJ) na svých internetových stránkách.



Volkswagen svůj letošní podíl na čínském trhu navzdory určitému růstu prodeje v posledních měsících odhaduje na zhruba 16 procent. To podle údajů výzkumné skupiny Jato Dynamics představuje téměř pětinový pokles od roku 2019, kdy se podíl pohyboval kolem 20 procent. má na čínském automobilovém trhu největší podíl za zahraničních výrobců. Vlastní značky, které jsou v Číně populární, jako jsou , Škoda, Porsche, Audi a Bentley, upozorňuje WSJ.



Blume se do čela koncernu postavil letos v září. Kromě poklesu tržního podílu v Číně musí řešit také rostoucí náklady na energie, přetrvávající problémy v dodavatelském řetězci a zpoždění ve vývoji vlastního softwaru, která narušila harmonogram uvádění nových modelů na trh. Čína je však už dlouhou dobu důležitým zdrojem příjmů podniku, a proto je pokles podílu na čínském trhu obzvlášť znepokojivý, píše WSJ.



V loňském roce se Čína podílela 37 procenty na prodeji nových vozů koncernu a 15 procenty na jeho hrubém zisku z aktivit zaměřených na osobní automobily. v Číně provozuje 40 výrobních závodů, a to buď sám, nebo prostřednictvím společných podniků. Bývalý koncernový šéf Herbert Diess v minulosti dokonce hovořil o jako o čínské společnosti.



Podle výzkumného institutu Rhodium Group byl v loňském roce největším zahraničním investorem v Číně. "Čína má pro zcela zásadní význam a zároveň pro tento podnik představuje největší riziko," uvedl odborník institutu Rhodium na vztahy mezi Evropou a Čínou Noah Barkin.



Kromě čínských konkurentů podkopává pozici v Číně rovněž americký výrobce elektromobilů . Podíl Tesly na celém čínském automobilovém trhu podle skupiny Jato Dynamics činí pouze 2,2 procenta. Na čínském trhu se samotnými elektromobily však loni podle výzkumné skupiny ev-volumes.com dosahoval 11,6 procenta, zatímco podíl činil pouze 3,5 procenta. Podle průzkumu společnosti Bernstein Research řada kupců elektromobilů v Číně považuje vozy firmy za sofistikovanější a atraktivnější než automobily . nyní v prodeji elektromobilů v Číně zaostává také za čínskými značkami, jako jsou BYD, Geely a Dongfeng Motor.



Oslabování pozice koncernu v Číně se poprvé projevilo již před několika lety, kdy jeho značka Audi přišla o vedoucí místo na čínském trhu s luxusními automobily. Zklamání přineslo také loňské uvedení elektrického sportovně-užitkového vozu ID.4 na čínský trh. Podle některý analytiků je tento vůz na čínské poměry příliš velký, píše WSJ.



Bývalý koncernový šéf Diess v reakci na slabý prodej vozů ID.4 provedl změny ve vedení čínských aktivit. V srpnu dostal za úkol zajistit oživení těchto aktivit Ralf Brandstätter, který stál dříve v čele vlajkové značky . Po slabém začátku roku se prodej koncernu v Číně ve třetím čtvrtletí zvýšil o 26 procent. Vzestup zaznamenal i prodej vozů ID.4 a dalších elektromobilů z koncernu , stále však zaostává za konkurencí, píše WSJ.



Volkswagen má v Číně problémy mimo jiné s přilákáním mladších zákazníků, kteří mají zájem o čistě elektrické vozy vybavené moderními technologiemi, například pokročilými systémy hlasového ovládání. Mnozí čínští spotřebitelé se podle průzkumů domnívají, že technologie v masově vyráběných elektromobilech firmy nejsou tak dobré jako ve vozech domácích značek.



Ve snaze o snížení náskoku konkurence investovala softwarová divize miliardu dolarů (přes 23 miliard Kč) do čínské technologické společnosti Horizon Robotics. Vynaložila rovněž 1,3 miliardy eur (zhruba 32 miliard Kč) na 60procentní podíl v jejich společném podniku.



"Pro své zákazníky v západním a východním světě potřebujeme různé ekosystémy," uvedl minulý měsíc Blume. "A když se podíváte na Čínu, jsou očekávání zcela odlišná, zejména ze strany mladších zákazníků. Jsou velmi zaměření na technologie," dodal Blume.