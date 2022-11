Miliardář se opičí po Sorosovi a sází proti hongkongskému dolaru. Svrchovaná Čína prý provázanou měnu nepotřebuje

Investor a miliardář Bill Ackman sází proti hongkongskému dolaru a jeho kurzovému zavěšení na americkou měnu. Zakladatel hedgeového fondu Pershing Square Capital Management LP na Twiiteru napsal, že kurzový závěs (peg) už nedává smysl a nárůst dluhu, pokles cen aktiv a klesající ekonomika pravděpodobně způsobí, že obrana této kurzové provázanosti bude problematičtější.

V jednom z tweetů Ackman také zmínil, že vlastní velkou pozici v prodejních opcích na hongkongský dolar. Rozsah ale nemínil.

This is a very thoughtful piece and I agree. We have a large notional short position against the Hong Kong dollar through the ownership of put options. The peg no longer makes sense for Hong Kong and it is only a matter of time before it breaks. https://t.co/efp62TuB03