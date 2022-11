Krocaní technologický pokrok

Ekonom Tim Taylor na stránkách The Conversable Economist píše, že americké zemědělství je plné příkladů toho, jak se během pár desítek let prudce zvýšily výnosy řady plodin. V souvislosti s Dnem díkůvzdání ale ekonom dodává, že zrovna u krocana by nečekal, že půjde o příklad prudkého technologického pokroku. „Jenže je zřejmé, že se mýlím,“ dodává Taylor.



Následující graf ukazuje dlouhodobý vývoj počtu krocanů na amerických jatkách a jejich průměrnou hmotnost. Ta se v roce 1986 pohybovala kolem dvaceti liber, tedy asi 9 kilogramů. V roce 2006 to ale bylo více než 28 liber, tedy téměř 13 kilogramů:





Zdroj: The Conversable Economist



K uvedenému obrázku Taylor přidává aktuálnější, který tvrdí, že v roce 1929 krocani v průměru vážili asi 13 liber, tedy necelých 6 kilogramů. V roce 2019 to pak bylo více než 30 liber, tedy asi 13,6 kilogramů.





Zdroj: The Conversable Economist



Taylor dodává, že ve Spojených státech není chov krocanů moc koncentrovaným odvětvím. Existují tu tři velcí chovatelé a k tomu řada menších. Projevovat se to může i na tom, že kolem Dne díkůvzdání obvykle marže těchto společností klesají. „Evidentně to pomáhá udržovat ceny pro zákazníka níž,“ dodává ekonom. Ovšem s tím, že v posledních letech se zdá, že efekt klesajících marží slábne.



Před časem se Taylor také zabýval ekonomikou pěstování jedlých hub. Jejich produkce je v USA koncentrována do jedné oblasti a ekonom se ptal, proč tomu tak je už řadu desítek let. Na první pohled by se totiž zdálo, že nejde o aktivitu, která by byla nějak náročná na kapitál, technologie či know-how. Tedy o aktivitu, která by se mohla rychle rozšířit do celé země. Jenže takový pohled může být zavádějící.



Podle ekonoma může být prostá produkce hub, pokud je prováděna ve velkém měřítku, poměrně náročná na know-how. Pokud pak má někde tradici, naváže se na ni celá síť dodavatelů a dovedností místních lidí a vznikne celý ekosystém podobně, jako tomu je třeba v Silicon Valley. Na globální úrovni je pak podle ekonoma pozoruhodný mohutný růst produkce hub v Číně s tím, že globální výroba v posledních letech výrazně převyšuje růst světové populace.



Zdroj: The Conversable Economist