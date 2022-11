Víkendář: Za dolarovým vrcholem

Ani na sekundu nepochybujeme o tom, že Fed bude dál zvedat sazby, které by se mohly dostat někam nad 5 %. Naše vlastní indikátory ale také ukazují, že inflace v USA na krátkodobé bázi poměrně prudce klesá. Pro Bloomberg to uvedl Dwyfor Evans ze společnosti Global Markets. Podle něj tedy v následujících měsících přijde pravděpodobně znatelné snížení inflace a „to nejhorší je v této oblasti zřejmě za námi“. Co to vše může znamenat pro trhy?



Stratég se tedy domnívá, že na jedné straně trhy plně odráží zvedání sazeb tak, jak jej doposud indikoval Fed. Na straně druhé se ale objevují zmíněné známky znatelného snížení inflace. Pokud by se tedy vývoj odchyloval od toho, který je zabudován v cenách na finančních trzích, bude to spíše směrem dolů. Tedy k tomu, že Fed nebude muset být při zvedání sazeb tak agresivní a jejich růst bude o něco málo mírnější.



Dolar je podle experta mimořádně předražený a finanční instituce na něm drží vysoce nadvážené pozice. Global Markets na něj má nyní neutrální výhled, ale Evans míní, že dolarový vrchol je již za námi. Tedy že skončilo období prudkého posilování americké měny. K jejímu oslabování by pak mohlo vést i to, co bylo uvedeno výše - postupný posun americké centrální banky směrem k menší razanci při zvedání sazeb, než jakou očekávají trhy. Global Markets ale nečeká, že by dolar začal prudce oslabovat, mělo by jít jen o postupný proces.







Na dotaz týkající se vývoje v Číně expert uvedl, že jeho společnost se nikdy nedržela názoru, podle kterého mělo v dohledné době přijít uvolnění restrikcí spojených s pandemií. Nyní se ukazuje, že takové uvolnění skutečně není pravděpodobné. Ovšem vláda musí brát v úvahu i ekonomické škody, které tyto restrikce působí. To se zřejmě neprojeví jejich výrazným uvolněním, ale možná spíše tím, že nenastane jejich zpřísnění.



Evans také odpovídal na dotaz týkající se dvou kontrariánských sázek jeho společnosti. Tedy nadváženého japonského jenu a britských akcií. Stratég k tomu uvedl, že u britských akcií jde pravděpodobně o nejméně složitou věc, protože stojí na slabosti britské měny. Tamní akciový trh je totiž z velké části složen z nadnárodních firem, kterým prospívá slabší měna. Japonská měna je pak pro Global Markets „levným nástrojem zajištění“, které souvisí s popsaným posunem Fedu k poněkud méně razantnímu zvedání sazeb. Takový posun by se totiž měl podle stratéga mimo jiné projevit na měnách, které jsou nyní „těžce přeprodané“.



