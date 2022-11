Víkendář: Podle UBS předběhly trhy dobu u Fedu i Číny

Global Markets patří mezi ty, kdo se domnívají, že dolarový vrchol již byl dosažen. Tedy že americká měna dále nebude mohutně posilovat a spíše se vydá cestou oslabování, i když jen mírného a postupného (viz včerejší Víkendář: Za dolarovým vrcholem). Úplně jiný pohled na další vývoj na měnových trzích ale mají v UBS Global Wealth Management. Wayne Gordon z této společnosti na Bloombergu vysvětloval, že trhy zřejmě „trochu předběhly dobu“, co se týče očekávaného obratu v politice americké centrální banky.



Z projevů zástupců Fedu je podle experta zřejmé, že obrat v jeho monetární politice ještě není na pořadu dne. Mimo jiné to znamená, že budou přetrvávat tlaky na posilování dolaru. Gordon tedy míní, že měny, které k němu v posledních týdnech posílily, zase své zisky ztratí. A euro se bude držet pod paritou.



Na spadnutí není podle experta ani otevírání čínské ekonomiky. K němu dojde ve větší míře podle odhadů OBS až ve třetím čtvrtletí příštího roku. Čínské akciové trhy přitom za poslední zhruba měsíc připsaly výrazné zisky, příčinou byl určitý optimismus v projevech některých zástupců čínské vlády. „Jde o krok kupředu, ale na této cestě budou hrboly a investoři by to měli chápat,“ míní Gordon.



Jaký bude podle UBS vývoj v energetice, a to zejména v Evropě? Gordon připomněl, že zimní sezónu doposud v Evropě doprovází mimořádné teplo. Zásoby plynu jsou pak v Evropě také nadstandardně vysoko a ceny této komodity klesají. Vše doprovází volatilita a do cen plynu se podle experta promítá i relativně slabá poptávka ze strany Číny. Ta je totiž ovlivněna uzavíráním ekonomiky, o kterém byla řeč výše.







Na trzích s ropou je podle Gordona stále znát globální nedostatek kapacit. Platí to jak o těžbě samotné, tak o rafinériích. V odvětví trvá znatelná podinvestovanost. UBS tak předpokládá, že ceny ropy příští rok zase porostou a budou se pohybovat kolem 110 dolarů za barel. Nedostatek investic je ale podle Gordona zřejmý i v oblastech, které souvisí s energetickou transformací. Platí to například o těžbě surovin, které by měly být během přechodu na udržitelnější zdroje energie intenzivně využívány. Tedy například měď či nikl. Poptávka po nich tak bude v následujících letech silná a kapacita „ji bude muset dohnat“.



Na závěr rozhovoru se expert opět věnoval monetární politice v USA. Fed podle něj v prosinci zvedne sazby o 50 bazických bodů, na počátku příštího roku pak o 25 bazických bodů a následně může přijít pauza. Celková rétorika ze strany americké centrální banky „bude dál velmi jestřábí“. U dolaru pak expert upřesnil, že vrcholu na něm již možná bylo dosaženo, nicméně příští rok začne pravděpodobně opět posilovat a smaže tak část ztrát z poslední doby.



Zdroj: Bloomberg