Situace s pohonnými hmotami v Maďarsku je kritická, potřebuje vyšší dovoz. EU se neshodla na blokaci peněz z fondů

Situace kolem zásobování pohonnými hmotami v Maďarsku je kritická a jediným řešením je vytvořit podmínky pro zvýšení dovozu. Uvedla to dnes podle agentury Reuters maďarská ropná a plynárenská společnost MOL. Zahraniční podniky omezily dodávky paliv do Maďarska poté, co tamní vláda loni zavedla cenový strop pro benzin a naftu. Situaci podle firmy MOL v poslední době komplikují snahy lidí vytvářet si zásoby pohonných hmot. Agentura APA dnes s odvoláním na zprávy médií napsala, že zhruba čtvrtina čerpacích stanic v Maďarsku musela kvůli nedostatku paliv dočasně zavřít.



"MOL je nadále odhodlán zabezpečovat dodávky ze svých vlastních produktů, plné zásobování trhu však nelze zajistit bez zvýšení dovozu," uvedla firma. Člen představenstva podniku György Bacsa později dodal, že MOL se snaží zvýšit dovoz ze své rafinerie na Slovensku, ale "dosáhl limitů svých logistických kapacit". "Pohonné hmoty na zhruba 70 našich čerpacích stanicích, coý je čtvrtina sítě, jsou zcela vyčerpány," prohlásil rovněž.



V pondělí společnost MOL oznámila, že se o víkendu potýkala s částečným nedostatkem pohonných hmot v téměř všech svých čerpacích stanicích v Maďarsku. "Začaly panické nákupy a mnozí si dělají zásoby, což vedlo k částečnému nedostatku v téměř celé naší síti čerpacích stanic," uvedla firma. Podle maďarských médií řada lidí vyrazila natankovat do sousedních zemí včetně Slovenska.



Firma MOL v pondělí rovněž uvedla, že její odborníci nepřetržitě pracují na údržbě její hlavní maďarské rafinerie, aby umožnili obnovení plného provozu. V současnosti rafinerie využívá pouze 50 až 55 procent svých kapacit. Dnes společnost oznámila, že plného výkonu by rafinerie měla dosáhnout během několika týdnů.



Maďarská vláda před rokem zavedla pro benzin i naftu cenový strop 480 forintů (zhruba 28 Kč) za litr. Tento limit nyní platí pro automobily v osobním vlastnictví, zemědělská vozidla a vozy taxislužby. Generální tajemník maďarské asociace pro minerální oleje Ottó Grád podle agentury APA uvedl, že nedostatek pohonných hmot bude pokračovat, dokud cenové omezení neskončí.



Cenový strop by měl vypršet na konci prosince. Maďarská vláda nicméně uvedla, že zváží jeho prodloužení na základě informací od společnosti MOL o tom, zda je firma schopna zajistit dodávky, píše Reuters.

Země Evropské unie se dnes napoprvé neshodly na zablokování maďarských peněz z unijních fondů, které navrhla Evropská komise kvůli nedostatkům při kontrole veřejných zakázek a v boji proti korupci a klientelismu. Maďarsko zároveň v rámci společně projednávaného balíku opět nepodpořilo poskytnutí 18 miliard eur (asi 440 miliard korun) Ukrajině, které vyžaduje jednomyslnost. Ostatní státy proto chtějí připravit možnost, jak poslat Kyjevu peníze i bez maďarské účasti, řekl český ministr financí Zbyněk Stanjura. Země podle něj zároveň vyzvaly komisi, aby znovu zhodnotila pokrok maďarských reforem.



Unijní exekutiva minulý týden navrhla zmrazit Maďarsku výplatu 7,5 miliardy eur (183 miliard korun) ze strukturálních fondů kvůli nevyřešeným problémům při rozdělování veřejných peněz. Maďarské reformy, jimiž chtěla Budapešť docílit odblokování financí, nejsou podle komise dostatečné.



Zatímco některé státy západní a severní Evropy se doporučením chtěly řídit, část zemí střední a východní Evropy chtěla přihlédnout i k dalším probíhajícím maďarským reformním krokům. Tento postoj podporovaly i klíčové země Francie a Německo. Podle diplomatů nebylo jisté, zda se pro zmrazení fondů najde potřebná většina hlasů, a na hlasování proto ani nedošlo. Ministři zároveň neschválili ani paralelně projednávaný maďarský plán obnovy, na jehož základě může země dostat 5,8 miliardy eur z mimořádného fondu určeného na oživení ekonomik po pandemické krizi.



Podle Stanjury ministři vyzvali komisi, aby připravila novou analýzu. Ta by vzala v úvahu i reformní kroky, které maďarská vláda provádí v těchto dnech. "Jsem přesvědčen, že můžeme najít řešení během příštích dnů," prohlásil Stanjura. To by podle některých diplomatů mohlo otevřít cestu ke snížení zmrazené částky a tím zvýšit šanci na její schválení a následný maďarský souhlas s blokovanou pomocí. Krajní termín pro hlasování členských zemí o blokaci navržené EK je 19. prosinec.



Místopředseda komise Valdis Dombrovskis však po jednání podotkl, že bude obtížné zhodnotit maďarské reformy za několik dní, pokud EK například obdrží množství právních textů v maďarštině. "Uděláme, co budeme pod tímto skutečně velkým časovým tlakem schopni," řekl.



Maďarsko při vyjednávání o svých penězích z unijní kasy blokuje několik rozhodnutí vyžadujících jednomyslnost členských zemí. Vedle globální daně pro firmy je mezi nimi i právě finanční pomoc Ukrajině, o níž se dnes ministři rovněž bavili. Poté, co maďarský ministr Mihály Varga potvrdil veto Budapešti, navrhl Stanjura poskytnout Kyjevu peníze bez Maďarska.



"Znamená to, že budeme hledat řešení podporované 26 členskými státy," prohlásil Stanjura na zasedání. Ministři zároveň pověřili poradní orgány a Evropskou komisi, aby připravily možné řešení. Paralelně se však budou pokoušet o dohodu s Maďarskem. "Vylučuji variantu, že bychom nebyli schopni poslat peníze na Ukrajinu v lednu," dodal český ministr po jednání.



Vláda v Kyjevě kvůli ruské invazi žádá EU o co nejrychlejší poskytnutí finanční pomoci a evropský blok chce od ledna posílat zemi pravidelné částky.



"Ukrajina je ve válce a zoufale potřebuje naši pomoc. Nemůžeme dovolit, aby jedna země zdržovala a blokovala finanční podporu EU," prohlásil Dombrovskis. EK podle něj stále doufá, že se podaří přesvědčit Maďarsko k podpoře společné půjčky ručené unijním rozpočtem, počítá však i s možností záruk poskytnutých jednotlivými státy v případě "plánu B". Podle unijních činitelů však bude složitější a časově náročnější nalézt náhradní řešení například v podobě mezivládní dohody, u níž by hrozila nutnost schvalování orgány některých zemí.



Zatímco politici některých unijních zemí označují maďarský přístup za vydírání. Maďarsko tvrdí, že pomoc Ukrajině neblokuje v souvislosti s jednáním o svých dotacích. "Odmítáme, aby byla změna našeho postoje podmiňována fondy EU," uvedl mluvčí maďarské vlády Zoltán Kovács. Budapešť tvrdí, že je připravena Kyjevu poskytnout finanční pomoc na vlastní pěst.