Indexy pražské burzy se rebalancují k 19. prosinci, PKN Orlen koupí čerpací stanice v Maďarsku a na Slovensku a futures jsou smíšené

19. prosince proběhne rebalance indexů pražské burzy. PKN Orlen podepsala smlouvy o koupi čerpacích stanic v Maďarsku a na Slovensku. Nejvyšší čínští lídři pravděpodobně na nadcházejícím klíčovém setkání projeví pragmatičtější přístup ke kontrole Covidu a více se zaměří na posílení ekonomického růstu a futures jsou dnes smíšené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,1 %, FTSE 100 -0,0 % a DAX +0,0 %.



Pražská burza stanovila datum účinnosti rebalance indexů na 19. prosince. V indexu PX bude u , a uplatněn redukční faktor z důvodu překročení maximálního podílu emisí na tržní kapitalizaci báze. Dále v indexu PX-Glob bude redukční faktor aplikován na , Gen Digital a .



Petrochemická firma Orlen, která patří přední polské ropné a plynárenské skupině , podepsala smlouvy o koupi čerpacích stanic v Maďarsku a na Slovensku. Polská agentura PAP uvedla, že odhadovaná hodnota obchodu je 229 milionů eur Ke dni předání bude cena ještě upravena.



Americké úřady požádaly kryptoinvestory a obchodní firmy, které úzce spolupracovaly s FTX, aby předaly informace o společnosti a jejích klíčových představitelích, včetně zakladatele Sama Bankman-Frieda a bývalé šéfky jeho investiční pobočky Alameda Research Caroline Ellison. Mezi příjemci žádostí patří firmy, které často obchodovaly na FTX a mohly vést rozhovory s vedením platformy nebo mít jiné informace, které by mohly napomoci vyšetřování trestného činu. Tyto kroky ukazují, že úřady při vyšetřování kolapsu FTX rozhazují širokou síť.



Americký prezident Joe Biden je ochoten si promluvit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o válce na Ukrajině. Ruský vůdce dříve řekl, že pouze ukrajinští vůdci mohou rozhodnout, kdy uspořádat mírová jednání. Rusové zatím neprojevili žádné náznaky, že by se chystali zastavit nebo zpomalit vojenské operace, které budou podle amerických představitelů pokračovat i v zimních měsících. Mezitím náklady na dopravu ruské ropy raketově rostou, jak se blíží platnost přísnějších sankcí Evropské unie.



Nejvyšší čínští lídři pravděpodobně na nadcházejícím klíčovém setkání projeví pragmatičtější přístup ke kontrole Covidu a více se zaměří na posílení ekonomického růstu, říkají ekonomové. 24členné politbyro, nejvyšší rozhodovací orgán komunistické strany, se obvykle schází každý rok začátkem prosince, aby stanovilo hlavní směry hospodářské politiky pro nadcházející rok. Pro investory je nejdůležitější, jak úředníci vyváží strategii Covid Zero a potřebu ekonomického růstu. Peking nyní naznačuje jasný posun od svého přístupu nulové tolerance ke Covidu a ekonomové říkají, že Čína zoufale potřebuje více měnových a fiskálních stimulů, aby podpořila oživení v příštím roce.