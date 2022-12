EIB poskytne ČEZ rekordní úvěr za 19,2 miliardy Kč na rozvoj distribuční sítě

Evropská investiční banka (EIB) poskytne české energetické společnosti úvěr 790 milionů eur (zhruba 19,2 miliardy Kč) na modernizaci a rozšíření její distribuční sítě a připojování nových obnovitelných zdrojů energie. ČTK o tom dnes informovala společnost . Podle ní jde o dosud nejvyšší půjčku od EIB pro subjekt z České republiky.



Úvěr chce použít na rozšíření vnitrostátní elektrické distribuční sítě, včetně instalace automatických a dálkově řízených systémů dodávek energie. Nová infrastruktura podle zároveň umožní zapojit do sítě nové obnovitelné zdroje energie o výkonu až 2,2 GW. "Nový úvěr od EIB nám pomůže urychlit modernizaci distribuční sítě a připojovat nové obnovitelné zdroje, které Česká republika potřebuje ke splnění svých klimatických cílů a posílení své energetické bezpečnosti a stejně tak i energetické nezávislosti našich zákazníků," uvedl finanční ředitel společnosti Martin Novák.



Počet obnovitelných zdrojů vybudovaných firmou se podle něj letos meziročně ztrojnásobil a do dnešního dne obdržel 80.000 žádostí o nová připojení obnovitelných zdrojů. "ČEZ se zavázal k výrazné modernizaci distribuční sítě a naše partnerství s EIB je jedním ze základních kamenů tohoto úsilí,“ dodal Novák.



"EIB i nadále podporuje modernizaci českého energetického sektoru, tentokrát největším námi dosud sjednaným úvěrem. Jedná se o důležitý krok na cestě k energeticky nezávislé České republiky, jejíž dosažení je v současné energetické krizi ještě naléhavější. Úvěr zároveň podporuje naplňování plánu Evropské komise nazvaného REPowerEU, jehož cílem je učinit Evropu nezávislou na ruských fosilních palivech výrazně dříve než v roce 2030," podotkla viceprezidentka EIB Lilyana Pavlovová.



Do dneška zatím EIB poskytla přibližně 2,6 miliardy eur (přes 63 miliard Kč) na projekty k zajištění spolehlivých, efektivních a ekologických dodávek elektrické energie. Po započtení nového úvěru tak jsou celkové investice EIB v českém energetickém sektoru 3,45 miliardy eur (asi 83,8 miliardy Kč).



ČEZ je největší česká energetická firma a jejím majoritním akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. Skupina za tři čtvrtletí letošního roku zvýšila čistý zisk meziročně z 6,7 miliardy na 52,3 miliardy korun, téměř ho zosminásobila. Za celý letošní rok firma očekává zisk 65 až 75 miliard korun.