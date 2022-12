Otázka, zda je v danou dobu lepší kupovat či prodávat, je špatná. Místo toho si ujasněte svůj postoj k riziku, radí šéf Oaktree

Howard Marks, který stojí v čele Oaktree Capital Management, hovořil na Forbesu o tom, od čeho by se měla odvíjet investiční strategie jednotlivých investorů. A popisoval to, jak postupuje jeho společnost. Ta se totiž nesnaží časovat trh, protože podle jejího šéfa to ani neumí. Mění ale pozice mezi větší defenzivou a naopak vyšší alokací do rizikových aktiv.



Marks uvedl, že každý se ho ptá na to, zda je v danou dobu lepší kupovat či prodávat, zda trhy půjdou nahoru nebo dolů. Podle něj to je ale špatný začátek, protože lidé by si v první řadě měli jasně uvědomit, jaký mají postoj k riziku, jaké mají potřeby likvidity a podobně. Teprve z toho je pak třeba vycházet a rozhodovat se, kolik peněz dají do určitých aktiv.



Investor navázal s tím, že jeho společnost se nesnaží časovat trh, ale v minulosti byly chvíle, kdy výrazně měnila strukturu aktiv v portfoliu podle toho, jak hodnotila aktuální situaci. Příkladem mohou být roky 2004 a 2005, kdy se Oaktree Capital Management posunul výrazně k defenzivním aktivům a nové investice musely splnit přísnější kritéria. V září 2008 padl Lehman Brothers, a to zase firma v průměru investovala 650 milionů dolarů týdně.







„Tehdy si všichni mysleli, že nastal konec světa, ale my jsme začali extrémně agresivně investovat,“ popisuje Marks dobu během pádu Lehman Brothers. V roce 2012 zase Marks své klienty nabádal, aby nezavrhovali akcie. Připomínal jim rok 1979, kdy se hovořilo o konci investic do akciového trhu, protože akcie si předtím řadu let vedly mizerně. Marks ovšem tvrdil, že to naopak znamená, že jejich budoucí návratnost by měla být vysoká.



Oaktree Capital Management tedy podle slov jeho šéfa mění ve svých portfoliích míru defenzivnosti a také objem peněz, které pro své klienty spravuje. V době větších příležitostí pracuje s větším objemem kapitálu, ale Marks klade důraz i na to, aby v době menších příležitostí spravovala méně peněz. Nyní jsou pak podle něj pozice firmy zhruba standardní, „agresivitu ale zvyšuje“. Nyní je totiž více příležitostí než v době po finanční krizi.



Zdroj: Youtube, Forbes