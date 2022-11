Víkendář: Kdo chce výzvu v umělé inteligenci, pracuje v Tesle

Inflace se překlopí do deflačních tlaků, jednak kvůli cyklickým faktorům, ale i vlivem strukturálních tlaků. Pro Bloomberg to uvedla šéfka společnosti Ark Investment Management. Cathie Wood je známou postavou zejména ve světě investic do technologií (viz včerejší první část rozhovoru). Její firma podle jejích slov vlastní společnosti, které figurují na čele technologického vývoje a v rozhovoru mimo jiné hovořila o konkrétních jménech a důvodech, proč je koupila.



Investorka věří, že „inovace řeší problémy“, což během rozhovoru mnohokrát opakovala. Její společnost se pak snaží vybírat ty firmy, které toto dokážou a jejichž růst tržeb bude „výrazně převyšovat růst celé ekonomiky“. K monetární politice Woods uvedla, že její firma napsala Fedu otevřený dopis, ve kterém se ptá, jak mohou sazby růst o 75 bazických bodů, když jsou jasně patrné deflační tlaky na cenách komodit a růstu firemních zásob. Zvedání sazeb je tedy podle ní přehnané a povede k tomu, že inflace se ze současných vysokých čísel „dostane do negativních“.







Wood připomněla, že společnost na počátku devadesátých let začala vytvářet páteř dnešních internetových sítí. Nyní „se všechno pohybuje směrem ke cloudu a bylo to stimulováno pandemií“. Těží z toho zejména dvě společnosti, a Zoom. Další ze společností, které Wood věří, je Robinhood. Podle ní jde o jednu z firem, které mohou dominovat „digitálním peněženkám“. Je k tomu velmi „uživatelsky přívětivá“. Wood byla podle svých slov navíc potěšena tím, že se firma přestala snažit o vývoj vlastní kryptoplatformy a místo toho spolupracuje se společností Fireblock.



Jak se Wood dívá na aktivity Elona Muska kolem Twitteru? Investorka mimo jiné uvedla, že Musk má zkušenosti z oblasti platebního byznysu a i by se podle ní mohl stát významným hráčem na poli digitálních peněženek. Ark Investment tak do Twitteru podle její šéfky investuje. Musk by se pak měl nejvíce zajímat o autonomní řízení. Wood míní, že bude mít vlastní autonomní taxislužbu někdy v roce 2024.



Investorka uvedla, že v oblasti umělé inteligence došlo během posledních šesti měsíců k posunům, které někdy nebyly očekávané ještě během následujících deseti let. To by mohlo pomoci s rozvojem autonomního řízení. Wood k tomu dodala, že „ti, kteří chtějí velmi těžký projekt v oblasti umělé inteligence, procují v Tesle.“ Právě autonomie v oblasti řízení je totiž nyní tím nejtěžším dostupným projektem.



