FT: Trh s mobilními hrami letos zřejmě vykáže první pokles v éře smartphonů

Trh s hrami pro mobilní zařízení v letošním roce zřejmě vykáže první pokles od začátku éry chytrých telefonů. S odkazem na prognózy analytických společností o tom dnes informoval ekonomický list Financial Times (FT). Odvětví se nyní potýká s poklesem spotřebitelských výdajů, s růstem nákladů na reklamu a také s poklesem zájmu v souvislosti s koncem pandemie covidu-19.



Podle společnosti Newzoo letos tržby v tomto odvětví klesnou o 6,4 procenta na 92,2 miliardy dolarů (zhruba 2,1 bilionu Kč) po loňském nárůstu o 7,3 procenta. Předloni se tržby zvýšily o 25,6 procenta, protože poptávku podpořila omezení pohybu obyvatel zaváděná v reakci na šíření koronaviru. Podobný pokles jako Newzoo letos očekává také výzkumná společnost Ampere Analysis.



Některé přední mobilní hry nyní podle odborníků registrují až pětinový pokles příjmů z prodeje virtuálního zboží, jako jsou dodatečné životy, vybavení pro hráčovu postavu či herní měny, píše FT.



Někteří vedoucí pracovníci z odvětví se obávají, že spotřebitelé čelící růstu životních nákladů nebudou ochotni dál investovat peníze do svého oblíbeného herního titulu, když existuje řada bezplatných her.



"Toto je cenově velmi dostupná forma zábavy," upozornil Soner Aysemir, šéf společnosti Dream Games, jejíž hra Royal Match je jedním z nových hitů letošního roku. U hry Royal Match tráví hráči kolem 40 až 50 minut denně. "Je to něco jako televizní seriál," uvedl Aysemir.