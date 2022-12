Avast bude spolupracovat na vývoji evropské digitální peněženky EUDI

Původně česká antivirová značka se bude v konsorciu EWC podílet na pilotním projektu evropské digitální peněženky EUDI. Peněženka EUDI má zajistit občanům EU digitální identitu akceptovanou ve všech členských státech a v zemích Evropského sdružení volného obchodu (EFTA). Uvedla to dnes v tiskové zprávě.



Evropské nařízení EIDAS2 o unijní digitální identitě schválila EU za letošního českého předsednictví. Podle místopředsedy vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše (Piráti) by mělo Česko spustit digitální peněženku na národní úrovni na přelomu let 2023 a 2024.



Pilotní projekt, který získalo konsorcium EWC, se zaměří na využití evropské digitální peněženky v oblasti cestování, například při poskytování informací o cestujících, nákupu zboží a služeb a důvěryhodných obchodních transakcích. Soustředí se na zásadní situace pro on-line život lidí a rovněž bude identifikovat překážky a faktory, které by mohly bránit přijetí a rozšíření peněženky EUDI.



Konsorcium EWC zahájí pilotní projekt začátkem příštího roku. Uživatelskou přívětivost pilotních scénářů budou testovat a hodnotit koncoví uživatelé z celé Evropy. Získané poznatky bude možné využít pro nasazování EUDI například při on-line nákupech.



"Digitální peněženky se stávají běžnou záležitostí, pro občany EU tak bude peněženka EUDI zásadní inovací. Umožní jim bezpečněji prokázat jejich identitu na internetu a mít kontrolu nad zveřejňováním osobních údajů. V pilotním projektu se zaměříme na cestování. Ukážeme, jak lze zjednodušit často problematické transakce na cestách a učinit je bezpečnějšími jak pro uživatele, tak pro cestovní kanceláře,“ uvedl obchodní ředitel pro Evropu společnosti Gen Digital, pod kterou patří, Andrew Tobin.



Konsorcium EWC vedou vlády Švédska a Finska a podporuje jej více než 50 organizací včetně vlád, odborníků z odvětví cestovního ruchu a elektronických plateb a technologických partnerů se zkušenostmi v oblasti digitální identity, aplikací peněženek, služeb digitální důvěry a integrace těchto technologií do on-line služeb.



Avast je jednou ze značek společnosti Gen Digital, která vznikla letos spojením Avastu a americké NortonLifeLock. Firma zabývající se počítačovou bezpečností a ochranou soukromí zaměstnává přes 4000 lidí. Vedle Avastu zastřešuje značky Norton, Avira, , ReputationDefender a CCleaner.