Wall Street zasáhl další velký výprodej

Čtvrteční obchodování v USA bylo od samého počátku ve znamení výrazných poklesů, ty však v průběhu dne ještě akcelerovaly a například technologický index Nasdaq se na chvíli ocitl až na úrovni -3,5 %. V samém závěru obchodování dokázal trh přece jen část ztrát umazat, ovšem rozhodně ani tak nelze říct, že by byl den zachráněn. Byla to paradoxně slušná makroekonomická data, která způsobila dnešní výprodej - respektive obavu, že FED bude muset pokračovat v jestřábí politici po delší období. A je to tak opět inflace a obava z recese, která brzdí trhy. Kdy už tento bludný kruh skončí? Osobně se domnívám, že si ještě chvíli počkáme.

Za zmínku stojí akcie společnosti (-8,88 %), ta se tak dnešním poklesem obchoduje přibližně za třetinu toho, co stála před rokem. Ovšem dnes se nedařilo ani dalším technologickým společnostem (Apple -2,4 %, Alphabet -2 %, -2,6 %, -3,2 %, Meta -2,2 %). Výraznější propad má za sebou i energetický sektor (Chevron -1,5 %, Mobil -2 %, -2,8 %, Occidental -3 %).