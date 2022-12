Průzkum PwC: Česko podle 90 procent šéfů tuzemských firem míří do recese

Česko podle 90 procent generálních ředitelů tuzemských firem míří do recese. Pouze devět procent šéfů se domnívá, že recese se Česku v nejbližších dvou letech vyhne. Velká část z nich naopak předpokládá pokles ekonomiky již v prvním pololetí 2023. Pro 40 procent generálních ředitelů byl letošek nejtěžším rokem v poslední době. Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti PwC mezi více než 200 řediteli středních a velkých českých firem.



Devět z deseti ředitelů podle něj očekává, že česká ekonomika vykáže v blízké době mezičtvrtletní pokles HDP alespoň ve dvou čtvrtletích po sobě. Příchod recese předpokládají nejčastěji (61 procent) v prvním pololetí příštího roku. Dalších 15 procent generálních ředitelů čeká začátek recese ještě letos, 12 procent sází až na druhou polovinu příštího roku.



"Jen devět procent z těch nejpovolanějších si myslí, že se recesi vyhneme. Generální ředitelé vidí, jaké problémy jejich firmám způsobuje především vysoká inflace a drahé ceny energií. Řada společností bude v zimních měsících omezovat nebo úplně zastavovat výrobu a hledat úspory. To nejspíš povede k poklesu HDP," komentoval výsledky průzkumu řídící partner PwC ČR Jiří Moser.



Česká ekonomika mezičtvrtletně klesla už ve třetím čtvrtletí letošního roku, kdy pokles dosáhl 0,2 procenta. Meziročně činil růst HDP ve třetím čtvrtletí 1,7 procenta. Nelze tedy vyloučit, že česká ekonomika spadne do recese (definované jako dva mezičtvrtletní poklesy po sobě) již ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. "Česká ekonomika je poměrně komplexní a diverzifikovaná a měla by tudíž být relativně odolná. Lze tak počítat s tím, že recese nebude nijak hluboká ani dlouhá," dodal Moser.



Ani v příštím roce se tak českým firmám zřejmě neuleví. Letošek přitom jejich ředitelé považují za jeden z nejobtížnějších roků vůbec. Pro 40 procent z nich byl letošek nejobtížnějším z posledních tří let. To je zhruba stejně jako první covidový rok 2020 (41 procent). Jako jakási úleva se v tomto srovnání jeví loňský rok 2021 poznamenaný nejsilnějšími vlnami pandemie, lockdowny a nedostupností materiálů v čele s čipy, ukázal průzkum.



"V loňském roce se firmy začaly nadechovat a ředitelé hleděli do letoška s optimismem, 79 procent očekávalo růst výnosů a za největší problém považovali nedostatek kvalifikovaných lidí. Válka na Ukrajině ale tato očekávání změnila a výhled na příští rok je opatrný. Rok 2023 pravděpodobně bude ve znamení recese," uzavřel Moser.