Vývoz plynu z ruských plynovodů do Evropy letos klesl na postsovětské minimum

Ruský vývoz plynu do Evropy prostřednictvím plynovodů se v roce 2022 propadl na postsovětské minimum. S odvoláním na údaje Gazpromu a vlastní výpočty o tom informovala agentura Reuters. Připomněla, že Evropa snížila dovoz ruského plynu po invazi Moskvy na Ukrajinu a jeden z hlavních plynovodů byl poškozen dosud nevysvětlenými výbuchy.



Státem kontrolovaný plynárenský gigant Gazprom uvedl, že jeho vývoz mimo země bývalého Sovětského svazu letos dosáhne 100,9 miliardy kubických metrů. Meziročně jde o pokles o více než 45 procent a tento objem zahrnuje dodávky do Číny prostřednictvím plynovodu Síla Sibiře. Tím Gazprom za poslední rok dodal 10,4 miliardy kubických metrů.



Evropská unie, která je tradičně největším odběratelem ropy a plynu z Ruska, již léta hovoří o snížení své závislosti na ruské energii. Brusel tuto snahu zintenzivnil po letošním 24. únoru, kdy ruské vojsko napadlo Ukrajinu.



Přímý ruský vývoz plynu do Německa, největší evropské ekonomiky, byl v září zastaven po výbuchu plynovodu Nord Stream v Baltském moři. Švédsko i Dánsko dospěly k závěru, že čtyři úniky na plynovodech Nord Stream 1 a 2 byly způsobeny explozemi; neuvedly však, kdo by za ně mohl být zodpovědný. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg označil škody za sabotáž.



Podle Ruska za výbuchy stojí pracovníci britského námořnictva, což Londýn označil za lež. Vývoz prostřednictvím ruského plynovodu Nord Stream 1 dosáhl v loňském roce rekordních 59,2 miliardy kubických metrů.



Dodávky ruského plynu plynovody mimo území bývalého Sovětského svazu, které Moskva definuje jako vývoz do "dalekého zahraničí" jsou jedny z nejnižších od rozpadu Sovětského svazu v roce 1991, napsala agentura Reuters. Jedno z předchozích postsovětských minim Gazpromu v prodeji plynu do "vzdáleného zahraničí" činilo 117,4 miliardy kubických metrů v roce 1995, uvádí společnost Gazprom Export.



Rusko zvyšuje prodej zkapalněného zemního plynu (LNG) po moři, a to především díky závodu na zkapalněný zemní plyn Jamal v Arktidě, který provozuje firma Novatek. V období od letošního ledna do listopadu ruská produkce LNG podle ruského statistického úřadu stoupla o téměř deset procent na 29,7 milionu tun.



Nižší dovoz plynu do Evropy se Rusku podařilo kompenzovat vyššími cenami energií. Rozpočtové příjmy země z ropy a plynu vyskočily za letošních prvních deset měsíců meziročně o více než třetinu.



Gazprom dále uvedl, že jeho produkce plynu bude letos činit zhruba 412,6 miliardy kubických metrů. V porovnání s loňských třináctiletým maximem to bude pokles o bezmála 20 procent.