Čína zahájila výstavbu největšího projektu obnovitelné energie v poušti

Čína zahájila v poušti ve své autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko výstavbu projektu obnovitelných zdrojů energie za 80 miliard jüanů (261 miliard Kč). Projekt je celosvětově největším v oblasti obnovitelných zdrojů v poušti a má Číně pomoci dosáhnout ambiciózních klimatických cílů. Oznámila to dnes společnosti China Three Gorges Group, která je jedním ze dvou stavitelů.



Zařízení by mělo mít po dokončení kapacitu 16 gigawattů. Ročně bude schopno přenášet 40 miliard kilowatthodin elektřiny do Pekingu, Tchien-ťinu a provincie Che-pej. Více než polovina bude pocházet z čisté energie.



Agentura Nová Čína uvedla, že součástí projektu je solární elektrárna s kapacitou osm gigawattů, větrná elektrárna s kapacitou čtyři gigawatty a modernizovaná uhelná elektrárna s kapacitou čtyři gigawatty, jejímž smyslem je regulovat dodávky energie ve špičce.



Čína má v plánu vybudovat elektrárny s obnovitelnými zdroji energie s kapacitou 450 gigawattů, především v rozlehlých vnitrozemských oblastech. V listopadu oznámila, že v rámci první fáze už zahájila výstavbu zařízení s kapacitou 95 gigawattů. Cílem je mít do roku 2030 větrné a solární elektrárny o výkonu 1200 gigawattů. Ve stejném roce by emise oxidu uhličitého v Číně měly dosáhnout maxima.



Časový rámec pro dokončení projektu ve Vnitřním Mongolsku společnost China Three Gorges neposkytla. Uvedla jen, že současná fáze výstavby zahrnuje solární elektrárnu s kapacitou jeden gigawatt vybavenou zařízením pro skladování energie.



Společnost China Three Gorges zahájila tento týden celkem 22 projektů obnovitelných zdrojů energie s celkovou kapacitou 19,6 gigawattu, uvedla agentura Bloomberg. Celková investice činí 101 miliard jüanů (skoro 330 miliard Kč).