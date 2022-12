Zelené výhonky na Tesle?

Yahoo poukazuje na slib Elona Muska, že po dva roky už neprodá žádné akcie Tesly. Výkonný ředitel Canaccord Genuity George Gianarikas pak hovořil o tom, že trhy nejsou vůči akciím této firmy nyní „moc pozitivní“, on sám se však domnívá, že se začnou objevovat „zelené výhonky“ naznačující obrat k lepšímu. Co má konkrétně na mysli?



Podle experta panuje velká nejistota ohledně prodejů v posledním čtvrtletí letošního roku a to samé platí o prodejích v příštím roce a dalším vývoji marží Tesly. Včetně toho, jak se budou vyvíjet prodejní ceny a jejich dopad na zisky. Následující graf ukazuje prodeje v posledních čtvrtletích:





Zdroj: Yahoo,



Gianarika se ale také domnívá, že popsaná nejistota již je odražena v ceně akcií Tesly a „akcie někdy začne růst dříve, než se zlepší fundament". K tomu se expert domnívá, že by mohla případnou recesi zvládnout lépe než konkurence. A trh s elektromobily je podle něj na počátku prudšího růstu a zvyšování celkové penetrace.



Dlouhodobý výhled je u Tesly podle experta stále dobrý, firma má několik oblastí, které mohou generovat další růst včetně samotných elektromobilů, ale i nákladních vozů a tahačů či robotiky. Ohledně samotného Muska pak Gianarikas uvedl, že on sám by byl rád, pokud by současný šéf firmy zůstal v jejím vedení tak dlouho, jak jen to bude možné.



Obrat na akciovém trhu podle experta přijde až někdy v polovině příštího roku, kdy se do cen začnou promítat úvahy o vývoji v roce 2024. Ten by „snad měl být lepší“ než rok 2023 a jelikož akcie reagují s předstihem, projeví se očekávané zlepšení už ve druhé polovině příštího roku.

Podle experta je největší možnou sázkou na udržitelnost. Zároveň jde o společnost, která bude mít velkou schopnost generovat zisky a její akcie jsou velmi likvidní. Jaká další sázka by se mohla objevit? Gianarikas na to odpověděl, že jeho společnost analyzuje řadu potenciálně dobrých firem, včetně těch, které se zabývají systémy nabíjení baterií nebo jejich připojení do elektrických soustav.



Zdroj: Yahoo