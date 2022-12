CNBC: Otevření Číny může krátce omezit dodavatelské řetězce, v 2023 podpoří růst

Zrušení přísných protipandemických opatření v Číně přišlo dříve, než mnozí analytici čekali. Banka varuje, že uvolnění krátkodobě povede k nedostatku pracovní síly a narušení dodavatelských řetězců. Ekonomové na druhou stranu očekávají, že krok Pekingu bude mít pozitivní dopad na hospodářský růst Číny v roce 2023, napsal zpravodajský server CNBC.



"Rychlé znovuotevření může být značně náročné pro čínský zdravotnický systém, zejména v méně rozvinutých vnitrozemských a venkovských oblastech v době nadcházejících svátků lunárního Nového roku," napsali ekonomové společnosti . Očekávají, že denní počet nových případů v pevninské Číně dosáhne vrcholu koncem prosince nebo začátkem ledna.



S ohledem na nadcházející zátěž zdravotnického systému ekonomové americké investiční banky apelují na očkování starších lidí, dostupná lůžka na jednotkách intenzivní péče, dostatek perorálních léků i zdravotnického personálu. Čínské zdravotnické úřady začátkem tohoto týdne uvedly, že lůžka a zdroje na jednotkách intenzivní péče v zemi se blíží k limitu, protože počet nakažených prudce roste.



V sobotu údajně zastavila výrobu šanghajská továrna Tesly, protože na čínské zaměstnance americké automobilky doléhá nová vlna nákaz. Akcie společnosti se v úterý propadly o více než deset procent. Ve středu během asijského obchodování oslabily akcie asijských dodavatelů Tesly - čínské společnosti CATL, jihokorejské LG Chem a japonské firmy Panasonic.



Ekonomové oslovení agenturou Reuters předpokládají, že aktivita v čínském průmyslu v prosinci poklesla. Čínský statistický úřad má zveřejnit index nákupních manažerů (PMI) v sobotu. Dotazovaní odborníci předpovídají, že hodnota indexu bude stejně jako minulý měsíc 48 bodů. Hranice 50 bodů odděluje růst aktivity od poklesu.



Ekonomové mají navzdory obavám z dopadů zmírnění opatření v krátkodobém horizontu optimistická očekávání, co se týče dlouhodobého ekonomického růstu země. "Zlepšená očekávání růstu v roce 2023 by mohla převážit nad nepříznivými faktory, jako je zhoršení obchodní bilance zboží a služeb," uvádí se v poznámce .



Poslední vývoj podporuje předchozí prognózy investiční banky, podle nichž čínská ekonomika v roce 2023 vzroste o 5,2 procenta a ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku o 1,7 procenta v přepočtu na celý rok. Poslední výhled banka revidovala v polovině prosince, kdy zvýšila svou prognózu celoročního růstu na rok 2023 z předchozí odhadu růstu o 4,5 procenta.



"Ačkoli jsme přesvědčeni, že by růst měl při opětovném otevření výrazně zrychlit, přetrvávají značné nejistoty ohledně vývoje pandemie, chování spotřebitelů a reakcí politiků, které následně určí tempo a rozsah oživení čínské ekonomiky v příštím roce," uvedl v poznámce z poloviny prosince.



Firma dodala, že opětovné otevření trhu v zemi je pozitivní i pro čínský jüan. Dodala, že v příštím roce očekává pouze nepatrné oslabení čínské měny, jejíž kurz vůči dolaru by se měl podle udržet okolo úrovně 6,90 CNY.