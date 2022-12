Musk chce odstoupit z pozice šéfa Twitteru, jakmile za sebe najde náhradu

Majitel a šéf americké internetové společnosti Twitter Elon Musk uvedl, že odstoupí z pozice šéfa firmy, jakmile za sebe najde náhradu. Uživatelé twitteru se v pondělí vyslovili pro Muskův odchod z čela podniku. Musk, který anketu inicioval, slíbil, že se jejímu výsledku podřídí.



"Odstoupím z funkce výkonného ředitele, jakmile najdu někoho natolik pošetilého, aby se této práce ujal! Poté budu řídit pouze týmy softwaru a serverů," napsal Musk na twitteru.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.