Historicky nejhorší rok na Tesle vynesl medvědům 17 miliard dolarů

Investoři sázející proti Tesle se dočkali tučného bonusu poté, co tento výrobce elektromobilů zaznamenal svůj nejhorší roční výkon v historii. má za sebou bouřlivý rok, kdy investoři prchali z rizikových aktiv kvůli obavám z geopolitické nejistoty, vysoké inflace, rostoucích úrokových sazeb a možné recese. K tomu se přidaly obavy, že se generální ředitel Tesly Elon Musk bude více věnovat nedávno zakoupené sociální síti Twitter, a klesající poptávka po elektromobilech.



Investoři s krátkou pozicí a medvědi, kteří vydělávají, když cena aktiva klesne, sklízejí zisky ve výši přibližně 17 miliard dolarů, což z Tesly dělá nejziskovější obchod roku na krátkou pozici, ukazují údaje společnosti S3 Partners. Jen v prosinci klesly akcie Tesly o více než 42 %, což ji přivedlo k letošní ztrátě 68 %. To je radikální změna oproti éře pandemie, kdy v prostředí s nízkými sazbami její akcie prudce rostly.





Pro krátké pozice to však představuje vzácné vítězství. 89% návratnost přichází totiž až po několika letech značných ztrát, uvedl Ihor Dusaniwsky z S3. Podle údajů S3 se asi 2,9 % free floatu Tesly drží nakrátko. Dusaniwsky očekává, že short selling bude přetrvávat, dokud akcie nedosáhnou dna. I když se cena akcií začne zotavovat, její notoricky známá volatilita by mohla podle Dusaniwského z S3 nadále přetrvávat. „Když akcie Tesly začnou růst, mělo by dojít k vlně krátkého krytí, které pomůže zvýšit cenu akcií více a rychleji, protože prodejci nakrátko budou chtít realizovat své zisky z tržní ceny, než se vypaří,“ dodal.



Společnost má začátkem příštího měsíce oznámit čísla dodávek za čtvrté čtvrtletí a aktuálně nabízí velké nákupní pobídky.



Zdroj: Bloomberg