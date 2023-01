Evropské trhy začínají rok optimisticky, Amerika se přidá zítra

Během posledních dní minulého roku se hlavní trhy pouze pohupovaly bez jasného směru. Evropa následně vykročila do nového roku růstově a klíčové indexy si připisují solidní zisky. CAC 40 nebo IBEX 35 se dostaly i přes 1,5 procenta do plusu. Londýn zůstává ještě zavřený a to samé platí pro americké trhy, kvůli čemuž aktivita ještě dnes zůstane tlumená.



Dopoledne vyšly revize prosincových indexů PMI v eurozóně. Vedle mírného vylepšení ve Francii stojí naopak lehké zhoršení čísel z Německa, načež souhrnný průmyslový PMI za celou eurozónu zůstává beze změny na 47,8 bodu. Investoři tak mohou tato čísla přejít bez velkého zájmu. Další impulsy ze strany makrodat dnes nepřijdou, ale program na příští dny je poměrně bohatý a zahrnuje americký trh práce či průzkumy ISM.



Kromě akcií vstupují do nového roku pozitivně také evropské dluhopisy, když třeba na německých papírech sledujeme pokles výnosů cca o 8 bazických bodů. Euro na tom zůstává dobře a dnes pouze lehce koriguje nedávné zisky vůči dolaru a obchoduje se na 1,0680. Koruna si na páru s eurem drží zisky a zatím se obchoduje prakticky bez pohybu.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:04 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.1742 0.0818 24.1946 24.1018 CZK/USD 22.6340 0.2880 22.6515 22.5240 HUF/EUR 400.7644 0.2929 401.8183 398.0275 PLN/EUR 4.6801 -0.2010 4.7023 4.6692

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3680 -0.2012 7.3894 7.3577 JPY/EUR 139.7715 -0.4420 140.3550 139.6380 JPY/USD 130.8750 -0.1945 131.0560 130.8540

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8863 0.1469 0.8877 0.8838 CHF/EUR 0.9874 0.0598 0.9903 0.9847 NOK/EUR 10.5172 0.2306 10.5409 10.4778 SEK/EUR 11.1750 0.1486 11.1929 11.1504 USD/EUR 1.0681 -0.2056 1.0699 1.0664

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4717 0.2796 1.4728 1.4661 CAD/USD 1.3561 0.0731 1.3568 1.3485