O předpovědích pro akciový trh v letošním roce

S nástupem nového roku se množí poptávka i nabídka predikcí dalšího vývoje ekonomiky a akciových trhů. S jedním malým předpokladem je přitom předpověď pro akcie hodně jednoduchá. Bez něj půjde o zisky a násobky.



1. Predikce a efektivní trh: Pokud bychom počítali s tím, že trhy jsou hodně efektivní, je nejlepším předpokladem pro akciový trh na konci tohoto roku jeho současný stav. A odhad požadované návratnosti. Konkrétně: Index SPX je nyní na 3 850 bodech. Výnosy desetiletých vládních dluhopisů se pohybují kolem 3,7 %, pokud dáme rizikovou prémii akcií na 5,5 %, požadovaná návratnost vyjde na 9,2 %.



Na efektivním trhu by akcie měly být se všemi dostupnými informacemi nyní naceněny tak, že uzavřou rok na hodnotě, která obě proměnné „spojí“ onou požadovanou návratností 9,2 %. Takže trh by na konci roku měl být cca na 4 200 bodech. Jinak řečeno, v této logice investoři čekají, že trh uzavře zde, a proto se nyní index pohybuje na 3 850 bodech - aby generoval onu 9,2% návratnost.



2. Predikce ostatní: Pokud někdo hovoří o hodnotě indexu na konci roku výrazně odlišné od zmíněného čísla, říká tím, že trh efektivní není. Na takové cestě se dá uvažovat zejména o změně zisků a valuačních násobků. Už se z toho stal téměř takový hezký zvyk, že tu snad každý týden ukazuji nějaký indikátor, podle kterého by letos mělo dojít ke znatelnému poklesu ziskovosti obchodovaných firem. Dnes jím bude model od KKR Global Macro:



Zdroj: Twitter



Nejeden signál naznačuje, že by zisky měly klesnout, meziročně snad až o 20 %. Konsenzus nyní přitom hovoří o 4,4% růstu zisků na 230 dolarů. Pokud k němu vztáhneme současnou výši indexu, obchodují se americké akcie s PE ve výši 16,7 (3 850/230). To není málo, zejména s ohledem na současné makro prostředí. Pokud by zisky namísto onoho 4,4% růstu klesly 20 %, a trh měl alespoň stagnovat, muselo by PE vzrůst o téměř 25 %. Tedy téměř na 21, což už se dá považovat za hodnoty extrémní. Pokud by trh měl v prostředí klesajících zisků dokonce růst (třeba o oněch 9,2 %), PE by muselo dosahovat exotických hodnot.



Výše uvedené se tedy dá vnímat tak, že trhy jsou nastaveny buď na (opět) velmi vysoké PE a/nebo ziskovost jdoucí proti řadě vedoucích indikátorů. Druhý dnešní graf ukazuje, kde se v minulosti pohybovalo PE na dně medvědího trhu:





Zdroj: Twitter