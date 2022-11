Hodnotové akcie budou dál vepředu, pozor na jejich pasti

Podle CNBC jsou velkými investičními tématy posledních týdnů „růst versus hodnota a cyklické akcie versus defenzivní tituly“. Michael Hunstad z Northern Trust Asset Management k tomu řekl, že podle něj budou hodnotové akcie dál získávat relativně k růstu. Jedním z důvodů je makroekonomické prostředí. Jaké jsou další?



Hodnotě by měl prospívat i očekávaný vývoj sazeb a výnosů vládních dluhopisů. V neposlední řadě jí podle experta hrají do karet valuace. Hodnotové akcie jsou totiž „ve srovnání s historií velmi, velmi levné“. „Pro hodnotu to vypadá dobře, ale musíte být opatrní, co se týče hodnotových pastí,“ dodal expert.

Takovým pastem se lze podle investora vyhnout tak, že se investoři zaměří na firmy se silnou finanční pozicí, u které „dostanete zaplaceno za riziko, které podstupujete.“ Takové společnosti by měly mít vysokou ziskovost a tok hotovosti a k tomu silnou rozvahu ve srovnání se zbytkem celé skupiny hodnotových akcií. Dobrým příkladem toho, co je podle experta zajímavé, jsou akcie společnosti Quest Diagnostics, a to mimo jiné kvůli stavu rozvahy a schopnosti generovat zisky. Podobné je to se společnostmi a .

Které akcie jsou kandidáty na hodnotové pasti? Hunstad k tomu uvedl, že co se týče jeho kritérií, „nejsou tak vysoko“ firmy jako , či BorgWarner. CNBC připojila následující graf, ve kterém porovnává výkonnost růstových akcií a hodnotových titulů z indexu S&P 500. Zhruba do konce března si obě skupiny vedly podobně, pak ale začal růst zaostávat a v posledních týdnech se po předchozím částečném uzavření mezery v návratnosti nůžky opět výrazně rozšířily:





Zdroj: CNBC



BofA v následujícím grafu srovnává dlouhodobé výkony velkých technologických firem relativně k malým hodnotovým společnostem. Od devadesátých let druhá skupina trendově ztrácí, poslední dva roky přinesly velký skok technologií a následně jejich výraznou korekci zhruba zpět na předchozí trend:





Zdroj: Twitter



Zdroj: CNBC, Youtube