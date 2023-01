Provozovatelé ropných tankerů Euronav a Frontline ruší plán fúze

Provozovatel ropných tankerů Frontline a jeho belgický konkurent ukončili jednání o fúzi v hodnotě 4,2 miliardy USD (94 miliard Kč). Spojením měla vzniknout největší veřejně obchodovaná tankerová společnost na světě. Frontline to oznámil v tiskové zprávě, konkrétní důvody zrušení plánované transakce ale nesdělil.



Firmy se na fúzi formou výměny akcií dohodly loni. Vzniknout měla firma s tržní kapitalizací více než čtyři miliardy USD a 146 plavidly. Frontline ale oznámil, že nepodá dobrovolnou podmíněnou nabídku na výměnu akcií a nebude již usilovat ani o uvedení akcií na burzu Euronext v Bruselu.



"Je nám líto, že nemůžeme dokončit fúzi, jak bylo plánováno v červenci 2022 a díky níž by vznikla zdaleka největší veřejně obchodovaná tankerová společnost," uvedl generální ředitel Lars Barstad.



Euronav tehdy uváděl, že získal od akcionářů jasný signál, že návrh podporují. Od oznámení fúze se však dostal do střetu s největším akcionářem, firmou Compagnie Maritime Belge (CMB), který se snažil fúzi zablokovat, uvedla agentura Reuters.



Euronav loni v listopadu oznámil první čtvrtletní čistý zisk od roku 2020. Očištěný zisk společnost meziročně zvýšila více než desetkrát, zejména díky prudkému oživení sazeb za přepravu u velkých ropných tankerů.