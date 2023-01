Coinbase pokračuje v propouštění. Zruší pětinu své pracovní síly

Americká kryptoměnová burza Coinbase zruší asi 950 pracovních míst, což je zhruba 20 procent pracovní síly. Krok je součástí restrukturalizace, která má firmě umožnit uchovat si dostatek hotovosti v čase, kdy je trh s kryptoměnami v útlumu. Společnost to uvedla na svém blogu. Je to už třetí kolo propuštění za poslední měsíce, v listopadu firma zrušila přes 60 pozic a v červnu propustila 18 procent zaměstnanců. Akcie v pre-marketu klesají o 2,4 %.







Coinbase uvedla, že krok bude mít v prvním čtvrtletí za následek další náklady v objemu 149 až 163 milionů dolarů (3,3 až 3,6 miliardy Kč). Propouštění spolu s dalšími restrukturalizačními opatřeními sníží provozní náklady firmy za tři měsíce do konce března o 25 procent, stojí v nové zprávě pro regulační orgány.



V čase, kdy kryptoměnový trh rostl, firma příliš zbytněla a nyní musí kontrolovat náklady, uvedl generální ředitel Brian Armstrong. "To nejlepší, co můžete udělat, je rychle reagovat, jakmile jsou informace k dispozici. A to v tomto případě děláme," řekl Armstrong serveru CNBC.



Kryptoměnové odvětví má za sebou podobně jako akciové trhy těžký rok. Kromě pádu bitcoinu a ostatních digitálních měn na ně v listopadu padl stín po bankrotu společnosti FTX, která byla druhou největší kryptoměnovou burzou na světě a pro miliony lidí vstupní branou na trh s digitálními aktivity.



Akcie Coinbase před zahájením dnešního obchodování přidávaly více než tři procenta. Za uplynulý rok nicméně odepsaly více než 80 procent.

Zdroj: ČTK, Patria

