Nižší volatilita na bitcoinu než na akciích by mohla být pro kryptoměny špatnou zprávou

Na první pohled se může zdát fakt, že bitcoin je nyní méně volatilní než akcie, jako pozitivní zpráva pro obchodníky s kryptoměnami. Odborníci ale varují, že při nízkých objemech to nemusí být tak skvělé, jak se zdá.



30denní realizovaná volatilita na bitcoinu v posledních dnech „prudce klesla“, uvádí Noelle Achesonová, autorka zpravodaje „Crypto is Macro Now“. Podle údajů Coin Metrics sestavených společností Acheson se v současné době pohybuje přibližně na 52 % poté, co minulý měsíc strávila tato kryptoměna nad 64 % na roční bázi. Mezitím také Jake Gordon z Bespoke Investment Group poukazuje na ukazatel volatility BitVol, který se „začal rozpadat“ a klesl na téměř nejnižší úrovně od jara. Index je v současné době mírně nad 69 body oproti více než 111 bodům v květnu.

Zdroj: Bespoke

Objem obchodů však také klesl. Denní čísla se podle údajů CoinMarketCap.com nyní pohybují kolem 47 miliard dolarů, což znamená významný pokles z více než 100 miliard dolarů na začátku roku. A i když je nižší volatilita například na akciovém trhu obvykle vítaná, kombinace nižší volatility a nižších objemů by mohla znamenat pro bitcoin, u kterého bývá velké množství spekulantů, potíže.



„Nízká volatilita na bitcoinu nemusí být nutně dobrá věc, zvláště pokud je na něm nízký objem,“ řekl v úterý na Bloomberg TV analytik ARK Investment Management Yassine Elmandjra. Elmandjra poukazoval na konec roku 2018, kdy se bitcoin pohyboval kolem 6 000 USD. Zatímco mnozí očekávali, že jde o příliš pesimistický sentiment, který povede k růstu v důsledku uzavírání krátkých pozic, bitocin se místo toho propadl na 3 000 USD. "Takže zatímco nízká volatilita je možná známkou toho, že je bitcoin čím dál nudnější a méně kontrariánský, nízká volatilita při současně nízkém objemu nemusí být pro bitcoin skvělá zpráva."



Kryptoměny letos utrpěly ztráty. Fed a další centrální banky agresivně zvyšovaly sazby, aby zchladily inflaci. To odradilo mnoho investorů do digitálních aktiv (a zejména ty, kteří začali obchodovat až v posledních několika letech) od každodenního obchodování, což je oproti mánii z minulých let velká změna. Nižší aktivita je patrná zejména u retailových investorů. Hlavními hráči se ale v poslední době staly instituce, což potenciálně pomáhá vysvětlit, proč se volatilita snížila.



„Makro pozadí nás skutečně ovlivňuje, stejně jako ovlivňuje každou jinou třídu aktiv,“ řekl tento týden na Bloomberg TV Tim Grant, šéf pro region EMEA u společnosti Galaxy Digital. "Už to není třída retailových aktiv."



To vše přimělo pozorovatele trhu, aby se pokusili rozluštit známky toho, kdy by mohl bitcoin a další tokeny narazit na dno. Bitcoin se letos propadl o 60 %, zatímco index S&P 500 klesl o 25 %. Přesto se velká část prodeje kryptoměn uskutečnila v první polovině roku 2022, což reflektovaly také toky burzovně obchodovaných fondů. Peníze odtékající z fondů navázaných na kryptoměny se ve třetím čtvrtletí zpomalily, což je známkou toho, že mnoho medvědích investorů mohlo z této třídy rizikových aktiv vycouvat.



Strach z kombinace nízké volatility a nízkého objemu by mohl znamenat rychlejší pokles cen v případě výprodejů. „Na celkovém medvědím trhu nechcete nízkou volatilitu spojenou s nízkým objemem, protože už jsme v období recese. Věříme, že by se to mohlo ještě zhoršit, že Fed bude pokračovat ve zvyšování sazeb a že by lidé mohli začít stahovat peníze ze stolu,“ řekl Steven McClurg, spoluzakladatel a hlavní investiční ředitel fondu pro digitální aktiva Valkyrie Investments. "A když je malý objem a nízká volatilita, působí to rychlejší pokles cen než pouze při vyšší volatilitě."



Zdroj: Bloomberg



