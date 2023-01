Wall Street navazuje růstem. Akcie Alibaba ADR +3,65 %

Úterní seance na Wall Street nakonec přála býkům - přes úvodní zaváhaní nakonec indexy uzavřely v plusových hodnotách: Dow Jones +0,56 %, S&P 500 +0,7 % a Nasdaq Comp. připsal +1,01%



Dařilo se tedy zejména technologickým titulům. Firmy nyní bojují s rostoucími náklady hlavně propouštěním, nejnověji snížení počtu pracovních míst oznámily společnosti (+2%) a Salesfroce (beze změny.



Již několikátý den v řadě posilují akcie čínských ADR obchodovaných v New Yorku, příkladem budiž Alibaba, jejíž akcie jen o začátku roku posílily přes 25 %.



Nedařilo se naopak sektoru necyklické spotřeby a dluhopisům, když investoři hledají vyšší podávku po riziku v očekávání příznivého inflačního printu za prosinec loňského roku, jež má být zveřejněn již tento čtvrtek.



V kombinaci se smíšenými makro údaji z trhu práce a neurčitým vyjádřením šéfa Fedu J. Powella tak dnes akciím nestála v cestě výraznější překážka, to se však do konce týdne může velmi rychle změnit.



Cena ropy WTI sotupla o +0,7 % přes 75 USD za barel, unce zlata zpevnila o +0,3 % k 1877 USD.