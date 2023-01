Ohlédnutí za prvním kolem voleb: Prezidentem bude Pavel, pokud ho podpoří i voliči Nerudové a Fischera

Budoucím prezidentem České republiky se stane bývalý vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel, pokud mu za dva týdny ve finále voleb opět dají hlas nejen jeho voliči z prvního kola, ale nově také alespoň výrazná část příznivců dalších kandidátů, které dříve doporučily volit strany vládní koalice. Ke zvolení Pavel potřebuje nejen hlasy voličů bývalé rektorky Mendelovy univerzity Danuše Nerudové, ale také alespoň části voličů senátorů Pavla Fischera (nezávislý) a Marka Hilšera z klubu Starostů. Pavlovi by ke zvolení mohly podle srovnání výsledků prvního kola stačit i hlasy od voličů Nerudové a podnikatele Karla Diviše, byť skončil předposlední. Hlasy pro Fischera a Hilšera by Pavlovi ke zvolení nestačily, vyplývá dle propočtů čtk z výsledků prvního kola.

Prezidentské volby 2023 online: Vítězem prvního kola je Petr Pavel. Ve druhém se utká s Babišem



Pavel podle konečných výsledků první kolo vyhrál se ziskem 35,4 procenta hlasů (1,975.056) před předsedou ANO a expremiérem Andrejem Babišem, kterého volilo 34,99 procenta lidí (1,952.213) . Třetí skončila Nerudová se ziskem zhruba 14 procent hlasů (777.080), Fischera volilo zhruba sedm procent lidí (376.705) a Hilšera 2,6 procenta lidí (142.912).



Hlasovat přišlo 68,24 procenta lidí, tedy 5,6 milionu voličů, což bylo zhruba o 447.000 lidí více než v úvodním kole v roce 2018. Pro zvolení prezidentem už v prvním kole tak letos bylo potřeba 2,789.293 hlasů. Pokud by senátoři Fischer a Hilšer vyhověli výzvám k odstoupení a Pavel získal jejich podporovatele, dostal by celkem 2,494.673 hlasů, což by na zvolení prezidentem v prvním kole nestačilo.



Nerudová a Fischer patřili spolu s Pavlem mezi kandidáty podpořené koalicí Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Pavel, Nerudová a Hilšer měli pak další podporovatele v řadách Pirátů. Jestliže by ve finále přišel hlasovat stejný počet voličů jako nyní, Pavlovi by ke zvolení nestačily ani hlasy jeho voličů a podporovatelů Nerudové, jichž bylo v prvním kole dohromady 2,752.136. Potřeboval by hlasy alespoň části podporovatelů senátorských adeptů. Celkem by mohl dostat až 3,271.753 hlasů, což by představovalo 58,6 procenta. Předposlední Diviš, který podpořil Pavla, získal 1,35 hlasů (75.475).



Babiš se může obrátit s prosbou o podporu zejména na voliče poslance SPD Jaroslava Bašty, který skončil čtvrtý se ziskem kolem 4,5 procenta hlasů (248.375). Podle předsedy SPD Tomia Okamury ale toto opoziční hnutí zatím neví, koho podpoří, ač již proběhla jeho schůzka s Babišem. Podobně se vyjádřil i bývalý rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima s půlprocentní podporou (30.769). Ani hlasy voličů těchto kandidátů by Babišovi v prvním kole ani ve finále k prezidentství nepomohly.

"2. kolo bude střetem dvou světů. Toho, který reprezentuje A. Babiš a s ním M. Zeman. Světa chaosu, neřešení problémů, osobního prospěchu a zákulisních vlivů. Proti tomu stojí můj svět, který je férový, slušný, důstojný a snaží se nabízet řešení, respekt k pravidlům," uvedl průběžný vítěz voleb Petr Pavel na svém Twitteru.

Ekonomika a Pavel versus Babiš?

Ekonomické působení kandidátů, kteří postoupili do druhého kola prezidentských voleb, se bude zřejmě výrazně lišit, myslí si ekonomové oslovení ČTK. To by se podle nich mělo projevit na domácí i zahraniční scéně. Zatímco od Petra Pavla očekávají spíše prozápadní působení v cizině a umírněnější roli na domácí scéně, v případě Andreje Babiše počítají s ostrými postoji vůči současné vládě a také s otevřenějším přístupem například k Rusku nebo Číně. Upozorňují také na jejich odlišné názory na působení centrální banky, ale rovněž na omezené pravomoci prezidenta. Zatímco od Andreje Babiše lze čekat určitou návaznost na politiku Miloše Zemana a zájem o teritoria, která jsou z pohledu české ekonomiky spíše marginální, Petr Pavel by se zřejmě orientoval dominantně na euroatlantický prostor, kde by jeho dosavadní kariérní historie působila důvěryhodně a příznivě. Naproti tomu slabší pozici by mohl mít u přirozených rivalů Evropy, tedy například v Rusku či Číně. Domácí politiku by dle očekávání průzkumu čtk mohl využívat spíše Babiš. Otázkou je také vstupování do legislativního procesu, který může prezident urychlovat nebo naopak do nějaké míry brzdit. I zde existují očekávání o návaznosti Andreje Babiše v případě jeho zvolení na "styl" Miloše Zemana. V konečném důsledku tak nyní půjde o vztah mezi vládou a prezidentem.

Babiš začal konfrontační kampaň

Předseda ANO Andrej Babiš odstartoval projevem po prvním kole prezidentské volby negativní a konfrontační kampaň. Vyplývá to z vyjádření politologů pro ČTK. Bývalý premiér tak chce podle nich odradit voliče svého soupeře, bývalého představitele české armády a NATO Petra Pavla, aby volili ve druhém kole, a také voliče neúspěšných kandidátů, aby Pavlovi dali hlas. Při tiskové konferenci po sečtení naprosté většiny hlasů v prvním kole Babiš na svého protikandidáta tvrdě zaútočil. Mimo jiné uvedl, že jediným prezidentem v Evropě, který byl "komunistickým rozvědčíkem", je ruský prezident Vladimir Putin. Pavel studoval v 80. letech československou vojenskou školu a stejně jako Babiš byl členem komunistické strany. Za svou minulost se Pavel mnohokrát omluvil. "Ten projev byl velmi konfrontační, vůči vládní koalici a Pavlovi. Babiš vytáhl hned tvrdý kalibr," zhodnotil pro ČTK Babišův projev politolog Miroslav Mareš. "Projevy postupujících kandidátů už samozřejmě začíná kampaň před druhým kolem. A z toho Babišova vystoupení bylo jasné, jaké základní obrysy tomu chce dát," řekl ČTK politolog Josef Mlejnek. "Andrej Babiš tvrdí, že dělá pozitivní kampaň a druhým dechem vede tvrdou negativní kampaň plnou neférových útoků. Byl jsem z toho poměrně vyděšen, protože Babiš sliboval, že prezidentskou kampaň povede jinak, protože ví, že prezidentský úřad je jiný," uvedl v České televizi politolog Tomáš Lebeda. Babišův projev byl podle Lebedy ukázkou populismu, protože populistický politik se snaží své politické soupeře zobrazit jako nepřátele společnosti. "To byl takový způsob kampaně, který jde ještě mnohem dál v rozdělování společnosti, v těch útocích na ostatní," dodal. "Může to sebrat část voličů z elektorátu (kandidáta SPD) Jaroslava Bašty. Je otázka, jestli je už vyčerpaný potenciál lidí, kteří by mohli přijít k volbám," uvedl Mareš. V souvislosti s tím jsou podle něj zajímavé výroky Babiše o schůzce s poslancem SPD Jaroslavem Foldynou a nízkém počtu voličů v Ústeckém kraji.

Pavel by přinesl i narovnání vztahů v Evropě

Jako favorita druhého kola českých prezidentských voleb vidí generála Petra Pavla evropská média. Podle bruselského webu Politico by byl jeho konečný úspěch dobrou zprávou pro Evropskou unii, neboť by mohl být více mužem kompromisu než Babiš. List Financial Times připomíná obavy, které Babiš vzbuzoval v Bruselu jako premiér například svým obdivem k tehdejšímu americkému prezidentu Donaldu Trumpovi. Obě média konstatují, že i v souvislosti s podporou, kterou Pavlovi slíbila třetí kandidátka v pořadí Danuše Nerudová a další, je favoritem rozhodujícího souboje. Politico s odvoláním na průměr průzkumů veřejného mínění uvádí, že by mohl dostat téměř 60 procent, zatímco Babišovi přisuzuje okolo 40 procent. FT připomínají, že český prezident má ve srovnání s vládou pouze omezené pravomoci, končící hlava státu Miloš Zeman však podle listu často ovlivňoval zahraniční politiku země a byl otevřeným stoupencem Ruska nebo Číny. Nyní má jeho podporu Babiš, zatímco Pavel slíbil zvrátit dosavadní směřování prezidentského úřadu, uvádí list. Pavlovo vítězství by přineslo "vřelejší vztahy s EU a stabilnější politické prostředí, neboť by se současná vládní koalice mohla opřít o spojence v úřadě prezidenta", citoval deník Capucine Mayovou z analytické společnosti Verisk Maplecroft. Analytička dodává, že pokud by vyhrál Babiš, bude mít vláda práci složitější. Politico soudí, že v případě výhry miliardáře a někdejšího premiéra čekají komplikace i bruselští diplomaté. "EU je pro něj spíše karta do hry. Používá ji buď k tomu, aby nadhodnocoval své osobní schopnosti a vliv, nebo aby z ní učinil obětního beránka za utrpení lidí," řekl webu jeden z diplomatů.

Jiný je pohled . České prezidentské volby jsou podle listu The (NYT) důležité ani ne tak pro to, co přinesou, jako spíše pro to, co ukončí; a sice éru dosavadního "excentrického a tvrdě pijícího" prezidenta, který se často dostával do sporů s českou vládou a evropskými spojenci kvůli své snaze o sbližování s Ruskem a Čínou. Bez ohledu na to, který ze dvou finalistů - bývalý generál NATO Petr Pavel (35,40 procenta hlasů) a miliardář a expremiér Andrej Babiš (34,99 procenta) - nakonec zvítězí, "odchod Miloše Zemana, českého prezidenta poslední dekády, by měl zahraniční vztahy země vrátit na jednoznačně prozápadní cestu", míní NYT, podle kterého si Pavel i Babiš přejí bližší vztahy se Západem a NATO.

Pavel je favoritem druhého kola, lidé mu již přispěli na další reprezentaci

Petr Pavel je sázkovým favoritem i před druhým kolem prezidentských voleb. Na jeho vítězství je kurz okolo 1,12:1, zatímco na výhru předsedy hnutí ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše 6:1. Češi už na volbu prezidenta prosázeli skoro 300 milionů korun. Vyplývá to z informací sázkových kanceláří pro ČTK. Před začátkem voleb měl Pavel kurz na celkové vítězství okolo 1,4:1, před druhým kolem klesl a nyní je od 1,1:1 k 1,13:1. Naopak Babišův kurz stoupl z 3,5:1 na 6:1 až 6,5:1. Na výhru v prvním kole byl mírným favoritem Babiš, ale nakonec v něm uspěl Pavel ziskem 35,4 procenta hlasů těsně před Babišem (34,99 procenta). Druhé kolo prezidentské volby bude 27. a 28. ledna.

Prezidentskému kandidátovi Petru Pavlovi zatím lidé přispěli na druhé kolo voleb téměř dva miliony korun. Od vítězství v prvním kole ho do dnešních 17:30 finančním darem podpořilo zhruba 800 lidí. Obdržel hlavně příspěvky v řádu tisíců korun. Vyplývá to z jeho transparentního účtu. Celkem na něm má aktuálně zůstatek 4,4 milionu korun.

Průzkumy podcenily oba finalisty prvního kola a přecenily Nerudovou

Předvolební průzkumy z poslední doby podcenily skutečný výsledek finalistů prvního kola prezidentské volby. Ani jeden z letošních publikovaných průzkumů nepřisoudil Petru Pavlovi ani Andreji Babišovi víc než 30 procent hlasů, i když loni některé z nich Babišovi přes 30 procent předpověděly. Průzkumy naopak předpokládaly víc hlasů pro Danuši Nerudovou, která skončila jako třetí, a do druhého kola tak nepostoupí. Odstup zbývajících kandidátů od vedoucí trojice průzkumy zachytily. Předpověděly i vysokou volební účast. Vyplývá to ze srovnání výsledků volebních modelů a výsledků na volebním webu Českého statistického úřadu.

Výsledky některých volebních modelů a volební výsledky podle ČSÚ: