Tradingová ponaučení z roku 2022: Trpělivost se vyplácí

Minulý rok byl ve znamení největšího ročního poklesu od roku 2008 a po většinu roku mi tržní situace dávala za pravdu, že pro tradování jde o nejtěžší trh od roku 2011. Všechny investory obvykle zajímá jen pohled vpřed, výhled na dnešní den, na zítřek, na tento týden nebo na měsíc. Ale zastavit se a podívat se zpět, zanalyzovat své obchody (ať už chybné nebo správné) a zamyslet se nad svým obecným přístupem, investiční strategií, disciplínou nebo money managementem, může mít daleko pozitivnější efekt na váš PnL (Profit and Loss – výsledovka). Proto jsem si připravil sérii několika článků, které se budou zabývat reálnými tržními situacemi a reálnými obchody, které demonstrují, jak náročné někdy může být reálné rozhodování na burze, a jak situace, která je zpětně jasně čitelná, je v reálném čase vždy zahalena nejistotou. V rámci mých webinářů o tradingu jsme si řekli hodně teorie, mnoho konvenčního moudra od skutečných mistrů tradingu, avšak znalost pouček a pravidel ještě obvykle neznamená jejich systematické dodržování v praxi. A to je přesně to, proč je trading tak složitý.



Přechozí části seriálu:



Tradingová ponaučení z roku 2022: Trh má vždycky pravdu



Tradingová ponaučení z roku 2022: Dodržujte předem stanovenou strategii



Tradingová ponaučení z roku 2022: Nechytej padající nůž

Trading je nesmírně náročná disciplína, která je často přirovnávaná k výkonnostnímu sportu. Na rozdíl od běžného sportoviště se však v tradingu neustále a bez omezení utkávají úspěšní profesionálové s amatéry. Pro vstup do světa tradingu nepotřebujete žádné super vybavení a rovnou můžete měřit síly s těmi nejlepšími. Pokud chcete uspět na poli medicíny, práva nebo IT, tak potřebujete dlouhé roky studií a praxe, a tak je poněkud naivní myslet si, že zrovna v tradingu, kde se utkávají ty nejbystřejší mozky na světě, je možné uspět bez větší námahy, tvrdé práce a dlouholetého vzdělávání. Trading je tak náročný způsob vydělávání peněz, že ani dlouhá léta vzdělávání a praxe v tomto oboru nezaručují úspěch. Nezapomínejme ani na to, že špatná praxe buduje špatné návyky, a tak se v tradingu za praxi počítá jen ta úspěšná. Asi těžko se můžeme chlubit tím, že máme již 10 let praxi v tradingu, když víme, že se nám dlouhodobě nedaří.

V minulém díle jsem odhalil asi nejhorší obchod v minulém roce, který ovšem vedl k jednomu z nejlepších. Pojďme se tedy nyní podívat na to, k čemu mě tento špatný obchod, ze kterého jsem se dokázal poučit, dovedl:

Jak jsem již naznačil v posledním díle, pro situace, kdy dochází k prudkému propadu ceny, jsem začal využívat indikátor Stochastic ve více časových rámcích. To znamená, že pro potvrzení nákupu nestačí nákupní signál pouze na denním grafu, ale také na týdenním a v ideálním případě ještě i na nějakém kratším, např. čtyřhodinovém nebo hodinovém grafu. Tato dokonalá situace nastala v polovině října u akcií AMD, které od začátku srpna vytrvale klesaly. Na první pohled se tak jednalo o klasickou situaci s padajícím nožem, kterou jsme řešili minule. V tomto případě jsem ale nákup neuspěchal a čekal jsem, než se objeví u Stochasticu signály ve více časových rámcích. Podívejme se, jak to tedy v reálu vlastně vypadalo na denním grafu:





Na denní grafu došlo 14. října k překřížení, a tím pádem k nákupnímu signálu. Takových nákupních signálů na denním grafu se u akcií AMD nabídlo od září hned několik, ale týdenní Stochastic s tím nekorespondoval, a tak jsem trpělivě vyčkával. Když přišel signál k nákupu 14. října na denním grafu, tak týdenní Stochastic se již nacházel rovněž v přeprodané úrovni. V tu chvíli jsem neváhal a hned na openu nakupoval za 59,8 USD. Pohled na týdenní graf:



Kdybych byl ještě trpělivější a čekal na ideální souhru i s hodinovým grafem, nakupoval bych až následující den na openu, kdy i hodinový Stochastic poklesl do přeprodaného pásma – v tomto případě bych nakoupil dokonce za příznivějších 58,5 USD, ale v tradingu žádné „kdyby“ neplatí. Zde je pohled na hodinový graf, kde vidíme pokles Stochasticu do přeprodaného pásma až v úvodu obchodního dne 17. října.





Pro stop loss jsem zvolil minimum z předešlého dne (54,57 USD), přesněji řečeno těsně pod toto minimum na 54,45 USD. Pro případnou realizaci zisku jsem zvolil otevřenou strategii s prvním cílem na zhruba 70 USD s tím, že kdyby trh nabral rychlost, tak bych vybíral zisk až kolem 79,5, což odpovídalo 50 % rozdělení Fibonacci, kde jsem vrchol vzal z posledního maxima ze srpna a minimum z 13. října.





Po nákupu následovaly tři týdny bez jasného pohybu a stagnace kolem 60 USD. Poté však během pár dní cena explodovala a proletěla mým prvním cílem. Pro výběr zisku jsem tak nastavil úroveň 78,9 neboli těsně pod předem stanovený druhý cíl. Přesně po měsíci byla pozice uzavřena s 32% ziskem.

A co by se z tohoto obchodu dalo brát jako ponaučení? O úspěchu nerozhodl prodej, ale dobrý nákup, který se povedl jen díky trpělivému vyčkávání na signál. Poučením tedy je, že trpělivost se dlouhodobě na trhu vždy vyplácí.