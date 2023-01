Jestřábi tlumí nadšení investorů, akcie pokračují dolů

Nová data dnes nevyznívají jednoznačně negativně, ale těžko se z nich radovat. Index průmyslové aktivity filadelfského Fedu zůstává v záporu, mírně se však zlepšil. Indikace v podobě regionálních průzkumů pro důležitý index ISM zatím nejsou dobré - aktivita na přelomu roku vypadá slabě. Vedle toho ovšem zůstává silný americký trh práce, jak dnes doložily týdenní žádosti o dávky. Těch dokonce ubylo až na 190 tisíc, takže Fed zůstane nadále zdrženlivý, co se týče případného uvolňování politiky, aby neriskoval opětovný rozjezd domácích cenových tlaků. Ostatně, i dílčí index zaměstnanosti v reportu Philly Fedu se za leden podstatně zlepšil.



Centrální bankéři z Fedu i ECB nás v posledních dnech zásobují více či méně jestřábími komentáři. Ujišťují, že sazby budou dál růst, a maximálně připouštějí pomalejší tempo. Trhy zůstávají u očekávání nižšího vrcholu a rychlé otočky dolů.



V případě dluhopisů tu je ještě faktor amerického dluhového stropu. Vláda si už nemůže půjčovat, takže spouští mimořádná opatření a jede na rezervy, které jí dojdou zřejmě během června. Do té doby musí Kongres schválit navýšení stropu. Mezitím je na trhu jednak snížená nabídka (primární emise jen rolují starší dluh), ovšem naproti tomu může také stoupat nejistota. Ne, že by USA měly rovnou krachovat, ale finální souboj v Kongresu dokáže být hodně vyhrocený, kdy nervy tečou vedle politiků i investorům.



Včera byly dluhopisy v kurzu, dnes postupně obrátily a jejich výnosy lehce rostou na obou stranách Atlantiku. Eurodolar se dostává těsně pod 1,0800. Akcie odpoledne našly pevnější půdu pod nohama a zvedají se z denních minim. I tak je ale třeba DAX dole o 1,5 pct a S&P 500 ztrácí 0,9 procenta. O procento výš se vrátila včera padající ropa.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:09 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.9314 -0.1581 23.9771 23.8979 CZK/USD 22.1720 -0.1396 22.2290 22.0830 HUF/EUR 395.3898 0.2283 397.0200 393.8928 PLN/EUR 4.7252 0.3251 4.7305 4.7023

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3133 0.3896 7.3542 7.2788 JPY/EUR 138.7590 -0.1917 139.3750 137.9193 JPY/USD 128.5840 -0.1878 128.7590 127.7650

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8730 -0.1030 0.8786 0.8728 CHF/EUR 0.9893 0.0131 0.9932 0.9883 NOK/EUR 10.7083 0.1651 10.7683 10.6869 SEK/EUR 11.1795 0.1978 11.2004 11.0966 USD/EUR 1.0792 -0.0005 1.0836 1.0782

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4510 0.6965 1.4552 1.4391 CAD/USD 1.3482 -0.0819 1.3521 1.3456