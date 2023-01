Evropské PMI trhům nestačí, akcie před výsledky lehce ustupují

Wall Street si včera připsala velmi pěkné zisky, načež start Evropy byl také směrem nahoru. Podobně jako v předchozí seanci však krátce poté růst vyprchává a zdejší hlavní indexy postupně zabředávají mírně do červené. Lehce v záporu pak obchodují i americké futures.



Nová data z Evropy nedokázala příznivý sentiment udržet. Šlo o předběžné indexy nákupních manažerů, které sice dopadly celkem slušně, ale nestačilo to. Zdá se, že se vyčerpává jeden z klíčových zdrojů růstu v novém roce - optimismus o vyhlídkách Evropy díky energiím a Číně. Samotné PMI v eurozóně skončily mírně nad odhady v případě průmyslu i služeb při smíšených výsledcích v těchto sektorech ve Francii a Německu.



Další podstatná data se dnes nečekají, ale na programu jsou výsledky firem jako , J&J, či . Znamená to další vlnu důležitých jmen, která budou formovat názory trhu o kondici firemního sektoru. Pozornost se pochopitelně bude hodně upírat dopředu, tj. na výhled pro zisky či opatření na redukci nákladů. Právě výsledky jsou podle nás hlavním důvodem k opatrnosti investorů, ve kterou se proměnil předchozí nákupní apetit.



Dluhopisové výnosy dnes mírně klesají a dolar se snaží částečně vracet, když se k euru obchoduje u 1,0855. Koruna je vůči dění na hlavních trzích netečná a drží své zisky.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:25 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.8764 0.0015 23.8873 23.8518 CZK/USD 21.9765 0.0751 22.0000 21.8980 HUF/EUR 396.6303 0.2863 397.2900 394.7699 PLN/EUR 4.7076 -0.0159 4.7149 4.7043

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3710 -0.0736 7.3941 7.3629 JPY/EUR 141.4290 -0.3734 142.0894 141.2570 JPY/USD 130.2125 -0.3024 130.3950 129.7290

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8827 0.4981 0.8828 0.8768 CHF/EUR 1.0027 0.0584 1.0032 0.9995 NOK/EUR 10.7014 0.3079 10.7051 10.6569 SEK/EUR 11.1066 -0.2089 11.1326 11.0782 USD/EUR 1.0861 -0.0782 1.0898 1.0853

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4261 0.1854 1.4265 1.4184 CAD/USD 1.3379 0.0553 1.3385 1.3347